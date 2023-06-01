Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс (02-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс (02-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

02-го июня 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс примет соперника по национальному первенству Коледжио Сан Хуан Летран Найтс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс – Коледжио Сан Хуан Летран Найтс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 05:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 02-го июня 2023 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Коледжио Сан Хуан Летран Найтс.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. Данный поединок будет сыгран 02-го июня 2023 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

На этот матч баскетболисты клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Коледжио Сан Хуан Летран Найтс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс» — «Коледжио Сан Хуан Летран Найтс»: прогноз автора

Вплоть до 02-го июня 2023 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. А так как начало встречи в 05:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс (02-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс, который должен пройти 02-го июня 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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