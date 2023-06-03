Прогноз на бой Джефферсон Гонасалвис (Бра) — Дмитрий Засинец (Блр) 03-го июня

«Джефферсон Гонасалвис (Бра)» – «Дмитрий Засинец (Блр)». 03.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джефферсон Гонасалвис (Бра) — Дмитрий Засинец (Блр) на 03 июня, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джефферсон Гонасалвис (Бра) и Дмитрий Засинец (Блр) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:40.

Сейчас Джефферсон Гонасалвис (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дмитрий Засинец (Блр), так что вряд ли в 21:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джефферсон Гонасалвис (Бра) — Дмитрий Засинец (Блр):

победа Джефферсон Гонасалвис (Бра) – 0, ничья – 0, победа Дмитрий Засинец (Блр) – 0

Прогноз на матч Джефферсон Гонасалвис (Бра) – Дмитрий Засинец (Блр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Джефферсон Гонасалвис (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Дмитрий Засинец (Блр) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джефферсон Гонасалвис (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джефферсон Гонасалвис (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джефферсон Гонасалвис (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джефферсон Гонасалвис (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джефферсон Гонасалвис (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джефферсон Гонасалвис (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Дмитрий Засинец (Блр) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Дмитрий Засинец (Блр) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Дмитрий Засинец (Блр) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Дмитрий Засинец (Блр) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Дмитрий Засинец (Блр) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джефферсон Гонасалвис (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джефферсон Гонасалвис (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джефферсон Гонасалвис (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джефферсон Гонасалвис (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джефферсон Гонасалвис (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джефферсон Гонасалвис (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Дмитрий Засинец (Блр) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дмитрий Засинец (Блр) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дмитрий Засинец (Блр) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дмитрий Засинец (Блр) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дмитрий Засинец (Блр) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джефферсон Гонасалвис (Бра) – Дмитрий Засинец (Блр) 03.06.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джефферсон Гонасалвис (Бра) и Дмитрий Засинец (Блр). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джефферсон Гонасалвис (Бра) и Дмитрий Засинец (Блр). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джефферсон Гонасалвис (Бра) и Дмитрий Засинец (Блр) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джефферсон Гонасалвис (Бра) и Дмитрий Засинец (Блр) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джефферсон Гонасалвис (Бра) и Дмитрий Засинец (Блр), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джефферсон Гонасалвис (Бра) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джефферсон Гонасалвис (Бра) и Дмитрий Засинец (Блр), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дмитрий Засинец (Блр) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джефферсон Гонасалвис (Бра)

Как бы Джефферсон Гонасалвис (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джефферсон Гонасалвис (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джефферсон Гонасалвис (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джефферсон Гонасалвис (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джефферсон Гонасалвис (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Дмитрий Засинец (Блр)

Сейчас Дмитрий Засинец (Блр) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Дмитрий Засинец (Блр) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Дмитрий Засинец (Блр) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Дмитрий Засинец (Блр) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Дмитрий Засинец (Блр) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джефферсон Гонасалвис (Бра) — Дмитрий Засинец (Блр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 июня

Никто не сомневается, что Джефферсон Гонасалвис (Бра) намного сильнее, чем Дмитрий Засинец (Блр), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

В этом бою Джефферсон Гонасалвис (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Дмитрий Засинец (Блр) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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