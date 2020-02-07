Прогноз Индепендиенте де Олива — 9 де Хулио Мортерос (08 февраля), ставки и коэффициенты

Индепендиенте де Олива — 9 де Хулио Мортерос. Прогноз, ставки на матч (08.02.20)

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Индепендиенте де Олива — 9 де Хулио Мортерос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Индепендиенте де Олива

В последней встрече баскетбольных клубов Индепендиенте де Олива и 9 де Хулио Мортерос сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 08 февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:00 по МСК.Баскетбольный поединок Индепендиенте де Олива - 9 де Хулио Мортерос состоится 08 февраля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 04:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Индепендиенте де Олива, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.В этом сезоне баскетбольный клуб Индепендиенте де Олива стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Индепендиенте де Олива выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Индепендиенте де Олива идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Индепендиенте де Олива вообще лидирует в чемпионате.

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9 де Хулио Мортерос

В составе баскетбольного клуба 9 де Хулио Мортерос нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде 9 де Хулио Мортерос уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Чемпионат Аргентины, Индепендиенте де Олива — 9 де Хулио Мортерос

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Индепендиенте де Олива — 9 де Хулио Мортерос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.02.20)

Индепендиенте де Олива

9 де Хулио Мортерос

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Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Индепендиенте де Олива - 9 де Хулио Мортерос, запланированного на 08 февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Индепендиенте де Олива и 9 де Хулио Мортерос предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Индепендиенте де Олива.С приходом нового тренера баскетбольный клуб Индепендиенте де Олива начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.Два года назад баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.На 08 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Индепендиенте де Олива - 9 де Хулио Мортерос, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.В этом сезоне у баскетбольного клуба Индепендиенте де Олива подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Индепендиенте де Олива и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Индепендиенте де Олива еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Индепендиенте де Олива сыграет в конкретном матче. Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером 9 де Хулио Мортерос показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Индепендиенте де Олива просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Индепендиенте де Олива совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Индепендиенте де Олива выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих. В последнее время баскетбольный клуб 9 де Хулио Мортерос испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба 9 де Хулио Мортерос хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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