Прогноз Александар Михайлович — Симоне Агостини (05.06.2023), ставки и коэффициенты

Александар Михайлович — Симоне Агостини. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.06.23)

05-го июня в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Александар Михайлович , а противостоять в этом поединке будет Симоне Агостини.



Так как Александар Михайлович в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Симоне Агостини, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05-го июня. Но, доказать обратное Александар Михайлович все же сможет в 17:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Александар Михайлович — Симоне Агостини. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

05-го июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Александар Михайлович — Симоне Агостини. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Симоне Агостини, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Симоне Агостини выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Александар Михайлович

В этом сезоне Александар Михайлович показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Александар Михайлович сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Александар Михайлович еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Александар Михайлович обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Александар Михайлович играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Александар Михайлович любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Симоне Агостини

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Симоне Агостини теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Симоне Агостини имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Симоне Агостини испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Симоне Агостини выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Симоне Агостини занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Александар Михайлович» — «Симоне Агостини»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Александар Михайлович и Симоне Агостини впервые будут встречаться между собой. Если Александар Михайлович уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Симоне Агостини пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Александар Михайлович демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Александар Михайлович – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Александар Михайлович — Симоне Агостини (05-го июня), ставки и коэффициенты

Александар Михайлович

На данном турнире Александар Михайлович выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Александар Михайлович выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Александар Михайлович допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Александар Михайлович особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Александар Михайлович, это умение играть на травяных кортах.

Симоне Агостини

В этом сезоне Симоне Агостини действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Симоне Агостини обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Симоне Агостини не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Симоне Агостини не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Симоне Агостини имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Александар Михайлович — Симоне Агостини Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Александар Михайлович и Симоне Агостини аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Александар Михайлович и Симоне Агостини обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Александар Михайлович и Симоне Агостини постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Александар Михайлович — Симоне Агостини: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Александар Михайлович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Александар Михайлович и Симоне Агостини отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Симоне Агостини в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Александар Михайлович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Симоне Агостини сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Александар Михайлович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александар Михайлович — Симоне Агостини. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Александар Михайлович и Симоне Агостини букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Александар Михайлович и Симоне Агостини проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-665267-prognoz-na-match-izabel-sherni-zuzanna-bednarz-05-06-23/