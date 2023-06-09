Прогноз на бой Тейлор Джонсон (США) — Эндрю Санчес (США) 09 июня

«Тейлор Джонсон (США)» – «Эндрю Санчес (США)». 09.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го июня должен состояться бой Тейлор Джонсон (США) — Эндрю Санчес (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тейлор Джонсон (США) и Эндрю Санчес (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 09-го июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тейлор Джонсон (США) — Эндрю Санчес (США). Это будет продолжаться вплоть до 02:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тейлор Джонсон (США) — Эндрю Санчес (США):

победа Тейлор Джонсон (США) – 0, ничья – 0, победа Эндрю Санчес (США) – 0

Прогноз на матч Тейлор Джонсон (США) – Эндрю Санчес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го июня :

Так как Тейлор Джонсон (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Эндрю Санчес (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тейлор Джонсон (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тейлор Джонсон (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тейлор Джонсон (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тейлор Джонсон (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тейлор Джонсон (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тейлор Джонсон (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Эндрю Санчес (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Эндрю Санчес (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Эндрю Санчес (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Эндрю Санчес (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Эндрю Санчес (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Тейлор Джонсон (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тейлор Джонсон (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тейлор Джонсон (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тейлор Джонсон (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тейлор Джонсон (США) валится с ног. К тому же, Тейлор Джонсон (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тейлор Джонсон (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Эндрю Санчес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эндрю Санчес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эндрю Санчес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эндрю Санчес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Тейлор Джонсон (США) – Эндрю Санчес (США) 09.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тейлор Джонсон (США) и Эндрю Санчес (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тейлор Джонсон (США) и Эндрю Санчес (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Тейлор Джонсон (США) и Эндрю Санчес (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Тейлор Джонсон (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эндрю Санчес (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тейлор Джонсон (США) — Эндрю Санчес (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эндрю Санчес (США) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Тейлор Джонсон (США) в данный момент сильнее, нежели Эндрю Санчес (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тейлор Джонсон (США)

Тейлор Джонсон (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Тейлор Джонсон (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Тейлор Джонсон (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Тейлор Джонсон (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Тейлор Джонсон (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Эндрю Санчес (США)

На сегодняшний день Эндрю Санчес (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Эндрю Санчес (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Эндрю Санчес (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Эндрю Санчес (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Тейлор Джонсон (США) — Эндрю Санчес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го июня

Спортивные эксперты считают, что Тейлор Джонсон (США) сейчас намного сильнее, чем Эндрю Санчес (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тейлор Джонсон (США) — Эндрю Санчес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тейлор Джонсон (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat3-666828-kaluga-zhen-ivanovo-zhen-prognoz-specialista-na-basketbol-07-06-23/

http://rockaluga.ru/cat3-926488-di-si-yunayted-nekaksa-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-futbol-08-06-23/