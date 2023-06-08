Прогноз на бой Майкван Уилльямс (США) — Пауло Сезар Галдино (Бра) 10.06.2023

«Майкван Уилльямс (США)» – «Пауло Сезар Галдино (Бра)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Майкван Уилльямс (США) — Пауло Сезар Галдино (Бра) на 10 июня, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Майкван Уилльямс (США) и Пауло Сезар Галдино (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Майкван Уилльямс (США) — Пауло Сезар Галдино (Бра) пройдет 10 июня, и можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Майкван Уилльямс (США) имеет две победы нокаутом, а Пауло Сезар Галдино (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майкван Уилльямс (США) — Пауло Сезар Галдино (Бра):

победа Майкван Уилльямс (США) – 1.068, ничья – 30, победа Пауло Сезар Галдино (Бра) – 10

Прогноз на матч Майкван Уилльямс (США) – Пауло Сезар Галдино (Бра) Бои, титульный бой, 10 июня :

По коэффициенту 1.068 ставить на то, что выиграет Майкван Уилльямс (США) не очень выгодно, а вот Пауло Сезар Галдино (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 10.

История личных встреч

В свои 32 года Майкван Уилльямс (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Майкван Уилльямс (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Майкван Уилльямс (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Майкван Уилльямс (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Майкван Уилльямс (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Пауло Сезар Галдино (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Пауло Сезар Галдино (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Пауло Сезар Галдино (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Пауло Сезар Галдино (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Пауло Сезар Галдино (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Майкван Уилльямс (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Майкван Уилльямс (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Майкван Уилльямс (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Майкван Уилльямс (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Пауло Сезар Галдино (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Пауло Сезар Галдино (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Пауло Сезар Галдино (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Пауло Сезар Галдино (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Пауло Сезар Галдино (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Пауло Сезар Галдино (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Пауло Сезар Галдино (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Майкван Уилльямс (США) – Пауло Сезар Галдино (Бра) 10.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Майкван Уилльямс (США) и Пауло Сезар Галдино (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Майкван Уилльямс (США) и Пауло Сезар Галдино (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Майкван Уилльямс (США) и Пауло Сезар Галдино (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Майкван Уилльямс (США) и Пауло Сезар Галдино (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Майкван Уилльямс (США) и Пауло Сезар Галдино (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Майкван Уилльямс (США) и Пауло Сезар Галдино (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Майкван Уилльямс (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Майкван Уилльямс (США) — Пауло Сезар Галдино (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Пауло Сезар Галдино (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Майкван Уилльямс (США)

Майкван Уилльямс (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Майкван Уилльямс (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Майкван Уилльямс (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Майкван Уилльямс (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Майкван Уилльямс (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Пауло Сезар Галдино (Бра)

Сейчас Пауло Сезар Галдино (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Пауло Сезар Галдино (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Пауло Сезар Галдино (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Пауло Сезар Галдино (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Пауло Сезар Галдино (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Майкван Уилльямс (США) — Пауло Сезар Галдино (Бра). Прогноз и ставки на матч. Бои 10 июня

Спортивные эксперты считают, что Майкван Уилльямс (США) сейчас намного сильнее, чем Пауло Сезар Галдино (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Майкван Уилльямс (США) и Пауло Сезар Галдино (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Майкван Уилльямс (США) выиграет бой.

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