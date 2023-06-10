Прогноз на бой Артем Белах (Рос) — Квон Вон Ил (Кор) 10-го июня

«Артем Белах (Рос)» – «Квон Вон Ил (Кор)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Артем Белах (Рос) проведет 10-го июня 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Квон Вон Ил (Кор). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:15 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 04:15 по московскому времени Артем Белах (Рос) и Квон Вон Ил (Кор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10-го июня 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Артем Белах (Рос) и Квон Вон Ил (Кор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Артем Белах (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артем Белах (Рос) — Квон Вон Ил (Кор):

победа Артем Белах (Рос) – 0, ничья – 0, победа Квон Вон Ил (Кор) – 0

Прогноз на матч Артем Белах (Рос) – Квон Вон Ил (Кор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го июня 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Артем Белах (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Квон Вон Ил (Кор), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Артем Белах (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Артем Белах (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Артем Белах (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Артем Белах (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Квон Вон Ил (Кор) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Квон Вон Ил (Кор) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Квон Вон Ил (Кор) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Квон Вон Ил (Кор) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Квон Вон Ил (Кор) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Артем Белах (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Артем Белах (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Артем Белах (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Артем Белах (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Артем Белах (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Артем Белах (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Квон Вон Ил (Кор) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Квон Вон Ил (Кор) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Квон Вон Ил (Кор) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Квон Вон Ил (Кор) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Квон Вон Ил (Кор) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Квон Вон Ил (Кор) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Квон Вон Ил (Кор) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Артем Белах (Рос) – Квон Вон Ил (Кор) 10.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Артем Белах (Рос) и Квон Вон Ил (Кор), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Артем Белах (Рос) и Квон Вон Ил (Кор) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Артем Белах (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Квон Вон Ил (Кор) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Артем Белах (Рос) и Квон Вон Ил (Кор), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Артем Белах (Рос) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Артем Белах (Рос) — Квон Вон Ил (Кор) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Квон Вон Ил (Кор).

Артем Белах (Рос)

На самом деле Артем Белах (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Артем Белах (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Артем Белах (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Артем Белах (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Артем Белах (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Квон Вон Ил (Кор)

В своей карьере Квон Вон Ил (Кор) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Квон Вон Ил (Кор) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Квон Вон Ил (Кор) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Квон Вон Ил (Кор) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Артем Белах (Рос) — Квон Вон Ил (Кор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го июня 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Артем Белах (Рос) сейчас намного сильнее, чем Квон Вон Ил (Кор), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Артем Белах (Рос) — Квон Вон Ил (Кор) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Артем Белах (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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