Прогноз на бой Дмитрий Дводненко (Рос) — Вусал Алиев (Рос) 12.06.2023

«Дмитрий Дводненко (Рос)» – «Вусал Алиев (Рос)». 12.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12 июня состоится интересный поединок Дмитрий Дводненко (Рос) — Вусал Алиев (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 14:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 12 июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дмитрий Дводненко (Рос) — Вусал Алиев (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 14:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Дводненко (Рос) — Вусал Алиев (Рос):

победа Дмитрий Дводненко (Рос) – 0, ничья – 0, победа Вусал Алиев (Рос) – 0

Прогноз на матч Дмитрий Дводненко (Рос) – Вусал Алиев (Рос) Кубок Победы, титульный бой, 12 июня :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Дмитрий Дводненко (Рос) не очень выгодно, а вот Вусал Алиев (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Дмитрий Дводненко (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Дмитрий Дводненко (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Дмитрий Дводненко (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Дмитрий Дводненко (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Дмитрий Дводненко (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Вусал Алиев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Вусал Алиев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Вусал Алиев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Вусал Алиев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Вусал Алиев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Дмитрий Дводненко (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Дмитрий Дводненко (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Дмитрий Дводненко (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Дмитрий Дводненко (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Дмитрий Дводненко (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Вусал Алиев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Вусал Алиев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Вусал Алиев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Вусал Алиев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Вусал Алиев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Вусал Алиев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Вусал Алиев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дмитрий Дводненко (Рос) – Вусал Алиев (Рос) 12.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дмитрий Дводненко (Рос) и Вусал Алиев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Дмитрий Дводненко (Рос) и Вусал Алиев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Дмитрий Дводненко (Рос) и Вусал Алиев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Дмитрий Дводненко (Рос) и Вусал Алиев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Дмитрий Дводненко (Рос) легко справится с таким соперником, как Вусал Алиев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Дмитрий Дводненко (Рос) в данный момент сильнее, нежели Вусал Алиев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Дмитрий Дводненко (Рос)

Дмитрий Дводненко (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Дмитрий Дводненко (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Дмитрий Дводненко (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Дмитрий Дводненко (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Дмитрий Дводненко (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Вусал Алиев (Рос)

Прошлый бой Вусал Алиев (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Вусал Алиев (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Вусал Алиев (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Вусал Алиев (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Дмитрий Дводненко (Рос) — Вусал Алиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кубок Победы 12 июня

Так как Дмитрий Дводненко (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Вусал Алиев (Рос).

Статистика и личные встречи

В этом бою Дмитрий Дводненко (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Вусал Алиев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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