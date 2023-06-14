Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо (14-го июня), ставки и коэффициенты

Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо (14.06.2023), ставки и коэффициенты

14.06.2023 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джек Пиннингтон Джонес , а противостоять в этом поединке будет Айдан Майо.



Так как Джек Пиннингтон Джонес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Айдан Майо, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14.06.2023. Но, доказать обратное Джек Пиннингтон Джонес все же сможет в 18:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо запланирован организаторами турнира на 14.06.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Джек Пиннингтон Джонес и Айдан Майо встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Джек Пиннингтон Джонес имеет три победы при одном поражении.

Джек Пиннингтон Джонес

В этом сезоне Джек Пиннингтон Джонес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Джек Пиннингтон Джонес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Джек Пиннингтон Джонес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Джек Пиннингтон Джонес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Джек Пиннингтон Джонес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Джек Пиннингтон Джонес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Айдан Майо

На этом турнире Айдан Майо играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Айдан Майо все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Айдан Майо не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Айдан Майо уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Айдан Майо на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Айдан Майо пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

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Прогноз и ставка на матч Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо 14.06.2023

Джек Пиннингтон Джонес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джек Пиннингтон Джонес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джек Пиннингтон Джонес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джек Пиннингтон Джонес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джек Пиннингтон Джонес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джек Пиннингтон Джонес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джек Пиннингтон Джонес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джек Пиннингтон Джонес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Айдан Майо

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Айдан Майо хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Айдан Майо никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Айдан Майо сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Айдан Майо всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джек Пиннингтон Джонес и Айдан Майо аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Джек Пиннингтон Джонес и Айдан Майо обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Джек Пиннингтон Джонес и Айдан Майо постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Джек Пиннингтон Джонес и Айдан Майо из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Айдан Майо относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Айдан Майо проводит второй или третий матч. А вот Джек Пиннингтон Джонес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Джек Пиннингтон Джонес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Джек Пиннингтон Джонес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Джек Пиннингтон Джонес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джек Пиннингтон Джонес — Айдан Майо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Джек Пиннингтон Джонес и Айдан Майо.



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