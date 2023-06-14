Прогноз на бой Оскар Альварес Герреро (Мек) — Джонатан Кардосо (Бра) 15 июня

«Оскар Альварес Герреро (Мек)» – «Джонатан Кардосо (Бра)». 15.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Оскар Альварес Герреро (Мек) — Джонатан Кардосо (Бра) на 15.06.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Оскар Альварес Герреро (Мек) и Джонатан Кардосо (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:30.

Сейчас Оскар Альварес Герреро (Мек) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15.06.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джонатан Кардосо (Бра), так что вряд ли в 01:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Альварес Герреро (Мек) — Джонатан Кардосо (Бра):

победа Оскар Альварес Герреро (Мек) – 0, ничья – 0, победа Джонатан Кардосо (Бра) – 0

Прогноз на матч Оскар Альварес Герреро (Мек) – Джонатан Кардосо (Бра) Бои, титульный бой, 15.06.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Оскар Альварес Герреро (Мек) станет победителем боя. Если выиграет Джонатан Кардосо (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Оскар Альварес Герреро (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Оскар Альварес Герреро (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Оскар Альварес Герреро (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Оскар Альварес Герреро (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Оскар Альварес Герреро (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Оскар Альварес Герреро (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Оскар Альварес Герреро (Мек) может и не устоять на ногах.

Джонатан Кардосо (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джонатан Кардосо (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джонатан Кардосо (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джонатан Кардосо (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джонатан Кардосо (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Оскар Альварес Герреро (Мек) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Оскар Альварес Герреро (Мек) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Оскар Альварес Герреро (Мек) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Оскар Альварес Герреро (Мек) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Оскар Альварес Герреро (Мек) валится с ног. К тому же, Оскар Альварес Герреро (Мек) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Оскар Альварес Герреро (Мек) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Джонатан Кардосо (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джонатан Кардосо (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джонатан Кардосо (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джонатан Кардосо (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джонатан Кардосо (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Оскар Альварес Герреро (Мек) – Джонатан Кардосо (Бра) 15.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Оскар Альварес Герреро (Мек) и Джонатан Кардосо (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Оскар Альварес Герреро (Мек) и Джонатан Кардосо (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Оскар Альварес Герреро (Мек) и Джонатан Кардосо (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Оскар Альварес Герреро (Мек) легко справится с таким соперником, как Джонатан Кардосо (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Оскар Альварес Герреро (Мек) в данный момент сильнее, нежели Джонатан Кардосо (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Оскар Альварес Герреро (Мек)

Хотя Оскар Альварес Герреро (Мек) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Оскар Альварес Герреро (Мек) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Оскар Альварес Герреро (Мек) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Оскар Альварес Герреро (Мек) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Оскар Альварес Герреро (Мек) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джонатан Кардосо (Бра)

Джонатан Кардосо (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Джонатан Кардосо (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Джонатан Кардосо (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Джонатан Кардосо (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Джонатан Кардосо (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Оскар Альварес Герреро (Мек) — Джонатан Кардосо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Бои 15.06.2023

Несмотря на то, что Оскар Альварес Герреро (Мек) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джонатан Кардосо (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Оскар Альварес Герреро (Мек) является очевидным фаворитом, ведь Джонатан Кардосо (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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