Прогноз на бой Ахмет Балькизов (Рос) — Басир Саралиев (Рос) 16-го июня

«Ахмет Балькизов (Рос)» – «Басир Саралиев (Рос)». 16.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16-го июня 2023 года должен состояться бой Ахмет Балькизов (Рос) — Басир Саралиев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ахмет Балькизов (Рос) и Басир Саралиев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 16-го июня 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ахмет Балькизов (Рос) — Басир Саралиев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 18:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ахмет Балькизов (Рос) — Басир Саралиев (Рос):

победа Ахмет Балькизов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Басир Саралиев (Рос) – 0

Прогноз на матч Ахмет Балькизов (Рос) – Басир Саралиев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го июня 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ахмет Балькизов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Басир Саралиев (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Ахмет Балькизов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ахмет Балькизов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ахмет Балькизов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ахмет Балькизов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Басир Саралиев (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Басир Саралиев (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Басир Саралиев (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Басир Саралиев (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Басир Саралиев (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Ахмет Балькизов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ахмет Балькизов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ахмет Балькизов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ахмет Балькизов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ахмет Балькизов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Басир Саралиев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Басир Саралиев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Басир Саралиев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Басир Саралиев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Басир Саралиев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ахмет Балькизов (Рос) – Басир Саралиев (Рос) 16.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ахмет Балькизов (Рос) и Басир Саралиев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ахмет Балькизов (Рос) и Басир Саралиев (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ахмет Балькизов (Рос) и Басир Саралиев (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ахмет Балькизов (Рос) и Басир Саралиев (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Ахмет Балькизов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Басир Саралиев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Ахмет Балькизов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Басир Саралиев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ахмет Балькизов (Рос)

Ахмет Балькизов (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Ахмет Балькизов (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Ахмет Балькизов (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Ахмет Балькизов (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Ахмет Балькизов (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Басир Саралиев (Рос)

Никаких высот Басир Саралиев (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Басир Саралиев (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Басир Саралиев (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Басир Саралиев (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Ахмет Балькизов (Рос) — Басир Саралиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го июня 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ахмет Балькизов (Рос) — Басир Саралиев (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ахмет Балькизов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ахмет Балькизов (Рос) будет намного сильнее, чем Басир Саралиев (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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