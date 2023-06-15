Прогноз на бой Беки Нгкобо (ЮАР) — Роеван Де Бир (ЮАР) 15-го июня

«Беки Нгкобо (ЮАР)» – «Роеван Де Бир (ЮАР)». 15.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Беки Нгкобо (ЮАР) проведет 15-го июня 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Роеван Де Бир (ЮАР). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 20:30 по московскому времени Беки Нгкобо (ЮАР) и Роеван Де Бир (ЮАР) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 15-го июня 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Беки Нгкобо (ЮАР) и Роеван Де Бир (ЮАР) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Беки Нгкобо (ЮАР).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Беки Нгкобо (ЮАР) — Роеван Де Бир (ЮАР):

победа Беки Нгкобо (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Роеван Де Бир (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Беки Нгкобо (ЮАР) – Роеван Де Бир (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го июня 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Беки Нгкобо (ЮАР) не очень выгодно, а вот Роеван Де Бир (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Беки Нгкобо (ЮАР) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Беки Нгкобо (ЮАР) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Беки Нгкобо (ЮАР) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Беки Нгкобо (ЮАР) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Беки Нгкобо (ЮАР) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Беки Нгкобо (ЮАР) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Роеван Де Бир (ЮАР) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Роеван Де Бир (ЮАР) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Роеван Де Бир (ЮАР), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Роеван Де Бир (ЮАР) должен быть в хорошей физической форме. Роеван Де Бир (ЮАР) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Беки Нгкобо (ЮАР) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Беки Нгкобо (ЮАР) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Беки Нгкобо (ЮАР) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Беки Нгкобо (ЮАР) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Беки Нгкобо (ЮАР) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Беки Нгкобо (ЮАР) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Роеван Де Бир (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Роеван Де Бир (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Роеван Де Бир (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Роеван Де Бир (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Роеван Де Бир (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Роеван Де Бир (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Роеван Де Бир (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Беки Нгкобо (ЮАР) – Роеван Де Бир (ЮАР) 15.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Беки Нгкобо (ЮАР) и Роеван Де Бир (ЮАР), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Беки Нгкобо (ЮАР) и Роеван Де Бир (ЮАР) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Беки Нгкобо (ЮАР) и Роеван Де Бир (ЮАР) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Беки Нгкобо (ЮАР) и Роеван Де Бир (ЮАР) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Беки Нгкобо (ЮАР) сейчас находится на пике формы, так что Роеван Де Бир (ЮАР) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Беки Нгкобо (ЮАР).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Беки Нгкобо (ЮАР) — Роеван Де Бир (ЮАР) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Роеван Де Бир (ЮАР).

Беки Нгкобо (ЮАР)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Беки Нгкобо (ЮАР) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Беки Нгкобо (ЮАР) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Беки Нгкобо (ЮАР) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Беки Нгкобо (ЮАР) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Роеван Де Бир (ЮАР)

Последний раз Роеван Де Бир (ЮАР) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Роеван Де Бир (ЮАР) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Роеван Де Бир (ЮАР) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Роеван Де Бир (ЮАР) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Роеван Де Бир (ЮАР)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Роеван Де Бир (ЮАР) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Беки Нгкобо (ЮАР) — Роеван Де Бир (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го июня 2023 года

Никто не сомневается, что Беки Нгкобо (ЮАР) намного сильнее, чем Роеван Де Бир (ЮАР), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Беки Нгкобо (ЮАР) — Роеван Де Бир (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Беки Нгкобо (ЮАР) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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