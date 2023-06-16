Прогноз Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино (17-го июня), ставки и коэффициенты

Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.06.23)

17 июня в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Ваттерони/Соррентино.



В 18:00 по Москве Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 17 июня. Единственный раз Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос сейчас считается фаворитом.



Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино запланирован организаторами турнира на 17 июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос имеет три победы при одном поражении.

Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос

В большинстве своих выигранных поединков Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ваттерони/Соррентино

На этом турнире Ваттерони/Соррентино играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Ваттерони/Соррентино все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Ваттерони/Соррентино не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Ваттерони/Соррентино уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Ваттерони/Соррентино на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Ваттерони/Соррентино пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино (17 июня), ставки и коэффициенты

Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ваттерони/Соррентино

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ваттерони/Соррентино хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ваттерони/Соррентино никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ваттерони/Соррентино сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ваттерони/Соррентино всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ваттерони/Соррентино имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос — Ваттерони/Соррентино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Баррейрос Рейес/Сарайва Дос Сантос и Ваттерони/Соррентино, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-673900-prognozy-i-stavki-na-match-kkka-or-saver-17-06-23/