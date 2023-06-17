Александр Ковачевич — Зсомбор Пирос. Прогноз, ставки на матч(18.06.23)

Прогноз Александр Ковачевич — Зсомбор Пирос (18-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Александр Ковачевич — Зсомбор Пирос 18-го июня 2023 года

18-го июня 2023 года в 17:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Александр Ковачевич , а противостоять в этом поединке будет Зсомбор Пирос.



Так как Александр Ковачевич в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Зсомбор Пирос, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18-го июня 2023 года. Но, доказать обратное Александр Ковачевич все же сможет в 17:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Александр Ковачевич — Зсомбор Пирос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:05 по Москве Александр Ковачевич выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Зсомбор Пирос. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 18-го июня 2023 года. Александр Ковачевич не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Александр Ковачевич

Этот турнир Александр Ковачевич проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Александр Ковачевич может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Александр Ковачевич однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Александр Ковачевич имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Александр Ковачевич левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Александр Ковачевич хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Зсомбор Пирос

На этом турнире Зсомбор Пирос выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Зсомбор Пирос снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Зсомбор Пирос чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Зсомбор Пирос уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Зсомбор Пирос зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Александр Ковачевич и Зсомбор Пирос являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Александр Ковачевич — Зсомбор Пирос. Прогноз, ставки на матч(18.06.23)

Александр Ковачевич

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Александр Ковачевич, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Александр Ковачевич уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Александр Ковачевич старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Александр Ковачевич, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Александр Ковачевич не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Александр Ковачевич все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Александр Ковачевич точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Зсомбор Пирос

В этом сезоне Зсомбор Пирос не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Зсомбор Пирос сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Зсомбор Пирос допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Зсомбор Пирос допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Зсомбор Пирос демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Александр Ковачевич — Зсомбор Пирос Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Александр Ковачевич и Зсомбор Пирос. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Александр Ковачевич и Зсомбор Пирос встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Александр Ковачевич и Зсомбор Пирос довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Александр Ковачевич и Зсомбор Пирос подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Александр Ковачевич — Зсомбор Пирос: кто пройдет в следующий раунд?

Александр Ковачевич и Зсомбор Пирос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Александр Ковачевич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Зсомбор Пирос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Александр Ковачевич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Зсомбор Пирос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Александр Ковачевич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Зсомбор Пирос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Александр Ковачевич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александр Ковачевич — Зсомбор Пирос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Александр Ковачевич и Зсомбор Пирос, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-674393-segodnya-match-promservis-gloriya-svyatoshin-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-18-06-23/