Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо: порядок побьёт класс

Прогноз Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо (18-го июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо 18-го июня

18-го июня в 21:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Фабиян Марозсан , а противостоять в этом поединке будет Эдоардо Лаваньо.



Фабиян Марозсан сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18-го июня придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Эдоардо Лаваньо. По Москве данный поединок начнется в 21:50. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Эдоардо Лаваньо, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 18-го июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Фабиян Марозсан и Эдоардо Лаваньо не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 21:50 по МСК.

Фабиян Марозсан

В большинстве своих выигранных поединков Фабиян Марозсан берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Фабиян Марозсан с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Фабиян Марозсан сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Фабиян Марозсан также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Эдоардо Лаваньо

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Эдоардо Лаваньо теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Эдоардо Лаваньо имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Эдоардо Лаваньо испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Эдоардо Лаваньо выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Эдоардо Лаваньо занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо

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Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо (18-го июня), ставки и коэффициенты

Фабиян Марозсан

В этом сезоне Фабиян Марозсан демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Фабиян Марозсан уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Фабиян Марозсан любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Фабиян Марозсан часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Фабиян Марозсан умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Эдоардо Лаваньо

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Эдоардо Лаваньо хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Эдоардо Лаваньо никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Эдоардо Лаваньо сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Эдоардо Лаваньо всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фабиян Марозсан и Эдоардо Лаваньо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фабиян Марозсан и Эдоардо Лаваньо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фабиян Марозсан и Эдоардо Лаваньо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фабиян Марозсан и Эдоардо Лаваньо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Фабиян Марозсан и Эдоардо Лаваньо, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Фабиян Марозсан и Эдоардо Лаваньо уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фабиян Марозсан — Эдоардо Лаваньо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фабиян Марозсан и Эдоардо Лаваньо.



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