Прогноз на бой Аббас Хан (Пак) — Омар Хуссейн (Пал) 19.06.2023

«Аббас Хан (Пак)» – «Омар Хуссейн (Пал)». 19.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 19.06.2023 должен состояться бой Аббас Хан (Пак) — Омар Хуссейн (Пал), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Аббас Хан (Пак) и Омар Хуссейн (Пал) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 19:00 по московскому времени Аббас Хан (Пак) и Омар Хуссейн (Пал) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19.06.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Аббас Хан (Пак) и Омар Хуссейн (Пал) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Аббас Хан (Пак).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аббас Хан (Пак) — Омар Хуссейн (Пал):

победа Аббас Хан (Пак) – 1.72, ничья – 50, победа Омар Хуссейн (Пал) – 2.116

Прогноз на матч Аббас Хан (Пак) – Омар Хуссейн (Пал) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19.06.2023 :

Так как Аббас Хан (Пак) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.72. В то же время Омар Хуссейн (Пал) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.116.

История личных встреч

Аббас Хан (Пак) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Аббас Хан (Пак) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Аббас Хан (Пак) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Аббас Хан (Пак) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Аббас Хан (Пак) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Аббас Хан (Пак) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Аббас Хан (Пак) может и не устоять на ногах.

Омар Хуссейн (Пал) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Омар Хуссейн (Пал) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Омар Хуссейн (Пал) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Омар Хуссейн (Пал) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Омар Хуссейн (Пал) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Аббас Хан (Пак) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Аббас Хан (Пак) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Аббас Хан (Пак) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Аббас Хан (Пак) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Омар Хуссейн (Пал) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Омар Хуссейн (Пал) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Омар Хуссейн (Пал) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Омар Хуссейн (Пал) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Омар Хуссейн (Пал), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Аббас Хан (Пак) – Омар Хуссейн (Пал) 19.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аббас Хан (Пак) и Омар Хуссейн (Пал). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аббас Хан (Пак) и Омар Хуссейн (Пал) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Аббас Хан (Пак) и Омар Хуссейн (Пал) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Аббас Хан (Пак) является очевидным фаворитом, ведь Омар Хуссейн (Пал) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Аббас Хан (Пак) — Омар Хуссейн (Пал) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Омар Хуссейн (Пал).

Аббас Хан (Пак)

В своей профессиональной карьере Аббас Хан (Пак) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Аббас Хан (Пак) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Аббас Хан (Пак) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Аббас Хан (Пак) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Аббас Хан (Пак) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Омар Хуссейн (Пал)

На данный момент Омар Хуссейн (Пал) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Омар Хуссейн (Пал) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Омар Хуссейн (Пал) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Омар Хуссейн (Пал) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Омар Хуссейн (Пал) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Аббас Хан (Пак) — Омар Хуссейн (Пал). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19.06.2023

Вряд ли Аббас Хан (Пак) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Омар Хуссейн (Пал), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Аббас Хан (Пак) является очевидным фаворитом, ведь Омар Хуссейн (Пал) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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