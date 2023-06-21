Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.23)

Прогноз Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц (22 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц 22 июня

22 июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Адриан Маннарино , а противостоять в этом поединке будет Тэйлор Гэрри Фритц.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц можно будет вплоть до 12:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 22 июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Адриан Маннарино и Тэйлор Гэрри Фритц еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Адриан Маннарино имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 22 июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Тэйлор Гэрри Фритц. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Адриан Маннарино имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Адриан Маннарино

Адриан Маннарино, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Адриан Маннарино может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Адриан Маннарино входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Адриан Маннарино еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Адриан Маннарино сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Тэйлор Гэрри Фритц

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Тэйлор Гэрри Фритц теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Тэйлор Гэрри Фритц имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Тэйлор Гэрри Фритц испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Тэйлор Гэрри Фритц выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Тэйлор Гэрри Фритц занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Адриан Маннарино» — «Тэйлор Гэрри Фритц»: прогноз автора

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Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.23)

Адриан Маннарино

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Адриан Маннарино, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Адриан Маннарино уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Адриан Маннарино старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Адриан Маннарино, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Адриан Маннарино не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Адриан Маннарино все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Адриан Маннарино точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Тэйлор Гэрри Фритц

В этом сезоне Тэйлор Гэрри Фритц не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Тэйлор Гэрри Фритц сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Тэйлор Гэрри Фритц допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Тэйлор Гэрри Фритц допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Тэйлор Гэрри Фритц демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Адриан Маннарино и Тэйлор Гэрри Фритц, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Адриан Маннарино и Тэйлор Гэрри Фритц играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Адриан Маннарино, и Тэйлор Гэрри Фритц неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Адриан Маннарино и Тэйлор Гэрри Фритц которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Адриан Маннарино имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Тэйлор Гэрри Фритц хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Адриан Маннарино. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Тэйлор Гэрри Фритц умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Адриан Маннарино довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Тэйлор Гэрри Фритц вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Адриан Маннарино.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адриан Маннарино — Тэйлор Гэрри Фритц. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Адриан Маннарино и Тэйлор Гэрри Фритц. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Адриан Маннарино и для Тэйлор Гэрри Фритц, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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