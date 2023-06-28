Прогноз Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон (28-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон. Прогноз, ставки на матч (28.06.23)

28.06.2023 в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Смит/Хьюитт , а противостоять в этом поединке будет Андерсон/Болтон.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон можно будет вплоть до 23:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 28.06.2023. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Смит/Хьюитт и Андерсон/Болтон еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28.06.2023, так что в разделе тенниса можно найти поединок Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 23:30 по Москве, пока не начался поединок. Смит/Хьюитт и Андерсон/Болтон еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Смит/Хьюитт

На данный момент Смит/Хьюитт является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Смит/Хьюитт поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Смит/Хьюитт пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Смит/Хьюитт слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Смит/Хьюитт будет более тщательно готовиться к поединку.



Андерсон/Болтон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Андерсон/Болтон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Андерсон/Болтон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Андерсон/Болтон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Андерсон/Болтон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Андерсон/Болтон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Андерсон/Болтон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Андерсон/Болтон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Андерсон/Болтон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон

Смит/Хьюитт и Андерсон/Болтон – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон (28.06.2023), ставки и коэффициенты

Смит/Хьюитт

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Смит/Хьюитт, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Смит/Хьюитт уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Смит/Хьюитт старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Смит/Хьюитт, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Смит/Хьюитт не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Смит/Хьюитт все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Смит/Хьюитт точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Андерсон/Болтон

В этом сезоне Андерсон/Болтон не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Андерсон/Болтон сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Андерсон/Болтон допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Андерсон/Болтон допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Андерсон/Болтон демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Смит/Хьюитт и Андерсон/Болтон. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Смит/Хьюитт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Смит/Хьюитт и Андерсон/Болтон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Андерсон/Болтон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Смит/Хьюитт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Андерсон/Болтон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Смит/Хьюитт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Смит/Хьюитт — Андерсон/Болтон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Смит/Хьюитт и Андерсон/Болтон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Смит/Хьюитт, и Андерсон/Болтон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-682156-enrike-bogo-nikos-lemann-prognoz-specialista-na-match-28-06-23/