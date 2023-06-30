Прогноз на бой Винченцо Гуальтьери (Гер) — Эскива Фалкао (Бра) 01-го июля 2023 года

«Винченцо Гуальтьери (Гер)» – «Эскива Фалкао (Бра)». 01.07.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01.07.2023 состоится интересный поединок Винченцо Гуальтьери (Гер) — Эскива Фалкао (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 01.07.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Винченцо Гуальтьери (Гер) — Эскива Фалкао (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винченцо Гуальтьери (Гер) — Эскива Фалкао (Бра):

победа Винченцо Гуальтьери (Гер) – 0, ничья – 0, победа Эскива Фалкао (Бра) – 0

Прогноз на матч Винченцо Гуальтьери (Гер) – Эскива Фалкао (Бра) Бои, титульный бой, 01.07.2023 :

Букмекерские конторы на бой Винченцо Гуальтьери (Гер) — Эскива Фалкао (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Винченцо Гуальтьери (Гер) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Винченцо Гуальтьери (Гер) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Винченцо Гуальтьери (Гер) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Винченцо Гуальтьери (Гер) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Винченцо Гуальтьери (Гер) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Эскива Фалкао (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эскива Фалкао (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эскива Фалкао (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эскива Фалкао (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эскива Фалкао (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Винченцо Гуальтьери (Гер) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Винченцо Гуальтьери (Гер) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Винченцо Гуальтьери (Гер) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Винченцо Гуальтьери (Гер) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Винченцо Гуальтьери (Гер) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Эскива Фалкао (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эскива Фалкао (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эскива Фалкао (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эскива Фалкао (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эскива Фалкао (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эскива Фалкао (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Винченцо Гуальтьери (Гер) – Эскива Фалкао (Бра) 01.07.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Винченцо Гуальтьери (Гер) и Эскива Фалкао (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Винченцо Гуальтьери (Гер) и Эскива Фалкао (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Винченцо Гуальтьери (Гер) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эскива Фалкао (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Винченцо Гуальтьери (Гер) — Эскива Фалкао (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Винченцо Гуальтьери (Гер) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Винченцо Гуальтьери (Гер) и Эскива Фалкао (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Эскива Фалкао (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Винченцо Гуальтьери (Гер)

Так как Винченцо Гуальтьери (Гер) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Винченцо Гуальтьери (Гер) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Винченцо Гуальтьери (Гер) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Винченцо Гуальтьери (Гер) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Эскива Фалкао (Бра)

Сейчас Эскива Фалкао (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эскива Фалкао (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эскива Фалкао (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эскива Фалкао (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эскива Фалкао (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Винченцо Гуальтьери (Гер) — Эскива Фалкао (Бра). Прогноз и ставки на матч. Бои 01.07.2023

В этом поединке Винченцо Гуальтьери (Гер) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Эскива Фалкао (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Винченцо Гуальтьери (Гер) сейчас находится на пике формы, так что Эскива Фалкао (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Винченцо Гуальтьери (Гер).

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