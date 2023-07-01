Прогноз на бой Мому Цукамото (Япо) — Тосихиро Ямакава (Япо) 02 июля

«Мому Цукамото (Япо)» – «Тосихиро Ямакава (Япо)». 02.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02-го июля должен состояться бой Мому Цукамото (Япо) — Тосихиро Ямакава (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 05:00 по московскому времени Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02-го июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мому Цукамото (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мому Цукамото (Япо) — Тосихиро Ямакава (Япо):

победа Мому Цукамото (Япо) – 0, ничья – 0, победа Тосихиро Ямакава (Япо) – 0

Прогноз на матч Мому Цукамото (Япо) – Тосихиро Ямакава (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Мому Цукамото (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Тосихиро Ямакава (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Мому Цукамото (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мому Цукамото (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мому Цукамото (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мому Цукамото (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Тосихиро Ямакава (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тосихиро Ямакава (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тосихиро Ямакава (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тосихиро Ямакава (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Тосихиро Ямакава (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Мому Цукамото (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мому Цукамото (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мому Цукамото (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мому Цукамото (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мому Цукамото (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мому Цукамото (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Тосихиро Ямакава (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Тосихиро Ямакава (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Тосихиро Ямакава (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Тосихиро Ямакава (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Тосихиро Ямакава (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мому Цукамото (Япо) – Тосихиро Ямакава (Япо) 02.07.23

Появление на ринге таких бойцов, как Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мому Цукамото (Япо) будет намного сильнее, чем Тосихиро Ямакава (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тосихиро Ямакава (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мому Цукамото (Япо)

Как бы Мому Цукамото (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Мому Цукамото (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Мому Цукамото (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Мому Цукамото (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Мому Цукамото (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Тосихиро Ямакава (Япо)

Прошлый бой Тосихиро Ямакава (Япо) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Тосихиро Ямакава (Япо) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Тосихиро Ямакава (Япо) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Тосихиро Ямакава (Япо) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Мому Цукамото (Япо) — Тосихиро Ямакава (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го июля

Несмотря на то, что Мому Цукамото (Япо) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Тосихиро Ямакава (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мому Цукамото (Япо) и Тосихиро Ямакава (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мому Цукамото (Япо) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat0-936140-kodzhe-yodzhu-sedzhon-prognoz-professionala-na-futbol-01-07-23/

http://evolvegame.ru/cat2-683437-vassermannpontodikromo-lanepel-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-30-06-23/