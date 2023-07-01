Прогноз Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда (01-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда. Прогноз, ставки на матч (01.07.23)

01.07.2023 в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Винсент Руггери/Фумагалли , а противостоять в этом поединке будет ДАгостино/Джурайда.



Теннисное противостояние Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01.07.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 14:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Винсент Руггери/Фумагалли является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда:

Теннисный поединок Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда запланирован организаторами турнира на 01.07.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Винсент Руггери/Фумагалли имеет три победы при одном поражении.

Винсент Руггери/Фумагалли

Винсент Руггери/Фумагалли отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Винсент Руггери/Фумагалли проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Винсент Руггери/Фумагалли проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Винсент Руггери/Фумагалли играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Винсент Руггери/Фумагалли больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



ДАгостино/Джурайда

На этом турнире ДАгостино/Джурайда играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь ДАгостино/Джурайда все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, ДАгостино/Джурайда не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что ДАгостино/Джурайда уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что ДАгостино/Джурайда на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет ДАгостино/Джурайда пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда. Прогноз, ставки на матч(01.07.23)

Винсент Руггери/Фумагалли

Винсент Руггери/Фумагалли не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Винсент Руггери/Фумагалли любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Винсент Руггери/Фумагалли умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Винсент Руггери/Фумагалли не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Винсент Руггери/Фумагалли умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

ДАгостино/Джурайда

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что ДАгостино/Джурайда хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит ДАгостино/Джурайда никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что ДАгостино/Джурайда сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. ДАгостино/Джурайда всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Винсент Руггери/Фумагалли — ДАгостино/Джурайда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Винсент Руггери/Фумагалли и ДАгостино/Джурайда сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Винсент Руггери/Фумагалли, и ДАгостино/Джурайда будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-683483-bsk-grosseto-parma-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-italiya-30-06-23/