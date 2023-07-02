Прогноз Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ (03.07.2023), ставки и коэффициенты

Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Чили (03.07.23)

03 июля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Чили, в котором на своей площадке местный клуб Универсидад де Консепсьон примет соперника по национальному первенству Леонес Кильпуэ.



03 июля состоится баскетбольный матч Универсидад де Консепсьон – Леонес Кильпуэ, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 03:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ состоится 03 июля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 03:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Универсидад де Консепсьон

В этом сезоне баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Универсидад де Консепсьон нет более травмированных игроков основы.



Леонес Кильпуэ

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Леонес Кильпуэ сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Универсидад де Консепсьон наконец-то возвращаются домой, а 03 июля им уже необходимо сыграть поединок против БК Леонес Кильпуэ. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ. Прогноз, ставки на матч(03.07.23)

Универсидад де Консепсьон

Сейчас баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Универсидад де Консепсьон вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Леонес Кильпуэ

В прошлом месяце баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 03 июля, и в его рамках состоится поединок Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Леонес Кильпуэ показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Универсидад де Консепсьон — Леонес Кильпуэ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Универсидад де Консепсьон уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Универсидад де Консепсьон пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Универсидад де Консепсьон составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Леонес Кильпуэ очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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