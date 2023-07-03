Прогноз Нишеш Басаваредди — Джованни Мпетчи Перрикард (03-го июля), ставки и коэффициенты

Нишеш Басаваредди — Джованни Мпетчи Перрикард. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (03.07.23)

03 июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Нишеш Басаваредди , а противостоять в этом поединке будет Джованни Мпетчи Перрикард.



В 12:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Нишеш Басаваредди и Джованни Мпетчи Перрикард. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 03 июля, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Нишеш Басаваредди — Джованни Мпетчи Перрикард. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Нишеш Басаваредди имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 03 июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Джованни Мпетчи Перрикард. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Нишеш Басаваредди имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Нишеш Басаваредди

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Нишеш Басаваредди находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Нишеш Басаваредди является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Нишеш Басаваредди умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Нишеш Басаваредди обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Нишеш Басаваредди может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Джованни Мпетчи Перрикард

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джованни Мпетчи Перрикард теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джованни Мпетчи Перрикард имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джованни Мпетчи Перрикард испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джованни Мпетчи Перрикард выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джованни Мпетчи Перрикард занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Нишеш Басаваредди — Джованни Мпетчи Перрикард. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.07.23)

Нишеш Басаваредди

На этом турнире именно Нишеш Басаваредди может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Нишеш Басаваредди отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Нишеш Басаваредди еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Нишеш Басаваредди не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Джованни Мпетчи Перрикард

В этом сезоне Джованни Мпетчи Перрикард не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Джованни Мпетчи Перрикард сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Джованни Мпетчи Перрикард допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Джованни Мпетчи Перрикард допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Джованни Мпетчи Перрикард демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Нишеш Басаваредди — Джованни Мпетчи Перрикард Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Нишеш Басаваредди и Джованни Мпетчи Перрикард, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Нишеш Басаваредди и Джованни Мпетчи Перрикард играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Нишеш Басаваредди, и Джованни Мпетчи Перрикард неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Нишеш Басаваредди — Джованни Мпетчи Перрикард: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Нишеш Басаваредди и Джованни Мпетчи Перрикард, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Нишеш Басаваредди сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джованни Мпетчи Перрикард имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Нишеш Басаваредди – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Нишеш Басаваредди и Джованни Мпетчи Перрикард на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нишеш Басаваредди — Джованни Мпетчи Перрикард. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Нишеш Басаваредди и Джованни Мпетчи Перрикард сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Нишеш Басаваредди, и Джованни Мпетчи Перрикард будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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