Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout): команды сделают акцент на атаку

Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout) прогноз и ставки от специалиста 03.07.23

«Dortmund (Zizzuk)» – «Juventus (Scout)». 03.07.23. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Dortmund (Zizzuk) пообещали 03.07.2023 на своем поле взять реванш у ФК Juventus (Scout) за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 13:40 по Москве. В целом, футбольный клуб Dortmund (Zizzuk) является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout), судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Dortmund (Zizzuk) в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Dortmund (Zizzuk) – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Dortmund (Zizzuk) сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Dortmund (Zizzuk). Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Dortmund (Zizzuk) на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Dortmund (Zizzuk) только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout):

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 2.01. На ничью в футбольном матче Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout) стоит коэффициент 10, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 2.08.

Прогноз на матч Dortmund (Zizzuk) – Juventus (Scout) (FIFA 23, матч национального перевентсва, воскресенье, 03.07.2023):Футбольный клуб Dortmund (Zizzuk) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.01, а по коэффициенту 2.08 можно сделать ставку на выигрыш ФК Juventus (Scout). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout) нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout) – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Dortmund (Zizzuk) – Juventus (Scout) 03.07.23

Футбольный поединок Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout) был перенесен на 03.07.2023, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 13:40 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Dortmund (Zizzuk) и Juventus (Scout) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout) – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout) принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout), наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout) – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Dortmund (Zizzuk) – Juventus (Scout) (03.07.2023), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout) – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Juventus (Scout) – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Juventus (Scout) не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Dortmund (Zizzuk), а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Dortmund (Zizzuk)

Футбольный клуб Dortmund (Zizzuk) претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Dortmund (Zizzuk) показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Juventus (Scout)

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Juventus (Scout) находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Juventus (Scout) также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Juventus (Scout) скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Dortmund (Zizzuk) – Juventus (Scout)

Впереди футболистов команды Dortmund (Zizzuk) ждут серьезные испытания, так как клубу предстоят матчи со всеми командами, которые ведут борьбу в верхней части турнирной таблицы. Поэтому домашний матч с футболистами команды Juventus (Scout) является одной из важнейших игр сезона для хозяев поля, так как это реальный шанс взять очки и постараться сохранить прописку в чемпионате. Отметим, что для гостей этот матч не будет значить ровным счетом ничего, так как, благодаря победам в прошлых турах, команда Juventus (Scout) смогла гарантировать себе прописку в чемпионате, поэтому сейчас футболисты гостей могут играть в свое удовольствие. Судя по информации с официального сайта команды Dortmund (Zizzuk), клуб серьезно настраивается на матч. Менеджер сообщил, что в игре примут участие все футболисты основы, в спешном порядке ставят на ноги футболистов с легкими травмами, так что, хозяева поля всерьез рассчитывают взять очки в этом матче. Так как футболистам команды Dortmund (Zizzuk) некуда отступать, то мы предполагаем, что они смогут добиться победы в этом матче, поэтому, и рекомендуем делать ставки на победу хозяев поля. При этом гости постараются навязать свой футбол, следовательно, общий тотал голов, предлагаемый букмекерами, команды пробьют. Неплохой ставкой в этом матче видится ставка на то, что обе команды забьют, так как ни хозяева поля, ни гости не отличаются надежной игрой в обороне. Так как матч будет нервным, то мы ждем здесь много фолов и желтых карточек, общий тотал которых рекомендуем заигрывать на больше. А вот угловых в матче должно быть мало, так как клубы не являются лидерами чемпионата по количеству стандартов.

В матче будет зафиксирована ничья — 10, победителем матча будет Dortmund (Zizzuk) — 2.01, победителем матча будет Juventus (Scout) — 2.08.



Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout). Прогноз и ставки на матч. FIFA 23 03.07.2023

Не всегда удается найти интересную ставку на исход за высокий коэффициент, однако в матче команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout), которые встретятся в ближайшем туре, нашим экспертам удалось найти интересную ставку. Итак, между собой будут встречаться команды, которые уже решили все свои вопросы в чемпионате, следовательно, в оставшихся матчах до конца сезона клубы могут откровенно валять дурака в плане результатов. Несмотря на то, что хозяева поля несколько опережают в турнирной таблице своих соперников, такой низкий коэффициент на победу команды Dortmund (Zizzuk) в этом матче – сложно считать нормальной котировкой. Скорее всего, букмекер опирается на инсайдерскую информацию. Однако если взглянуть на результаты очных противостояний команд, то мы видим, что в первом матче этого сезона между футболистами команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout) была ничья. А в прошлом сезоне клубы разошлись домашними победами. Делаем вывод, никто никому ничего не должен, следовательно, сегодня тоже можно смело заигрывать ничью в этом матче, благо, букмекеры предлагают довольно внушительный коэффициент на это событие. Те, кто не привык рисковать за большой коэффициент, могут попробовать сделать ставку на то, что гости не проиграют в этом матче. По присутствующей информации, оба клуба будут выступать не в оптимальных составах. Еще одной неплохой ставкой в этом матче является ставка на то, что обе команды забьют. В общий тотал лезть страшно, так как могут сыграть классику – 1:1. В статистику тоже рекомендуем не лезть, так как матч мутный, а исход особо ничего не решит ни для кого из соперников.

«Dortmund (Zizzuk)»

Нельзя сказать, что футбольный клуб Dortmund (Zizzuk) плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб Dortmund (Zizzuk) стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК Dortmund (Zizzuk) играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК Dortmund (Zizzuk) находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.



«Juventus (Scout)»

Главный тренер футбольного клуба Juventus (Scout) выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Juventus (Scout) имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout), для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout), необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout) – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Dortmund (Zizzuk)» — «Juventus (Scout)»: кто фаворит грядущей встречи?

Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout). Прогноз на футбол (03.07.23)

Не самая легкая прогулка ожидает футболистов команды Juventus (Scout) в матче с футболистами команды Dortmund (Zizzuk). Гости – лидеры чемпионата, которым сейчас важно не сколько одерживать победы, а сколько не проигрывать, чтобы не давать шанса своим конкурентам. А хозяева поля, несмотря на то, что находятся в турнирной таблице, и фактически уже решили все свои задачи в текущем сезоне, еще могут побороться за возможность попасть в число команд, которые по итогам текущего сезона получат возможность выступать в престижном клубном турнире. Да и потрепать нервы лидеру чемпионата – отличная мотивация, которой непременно должны воспользоваться хозяева поля. Учитывая, что команда Juventus (Scout) прибыла на этот матч в ослабленном составе, а хозяева поля демонстрируют в родных стенах отличный командный футбол, то ставка на то, что команда Dortmund (Zizzuk) не проиграет в этом матче – видится просто великолепной. Забитых голов в игре мы ждем много, так как команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout) между собой привыкли играть в атакующий футбол, а и гостям нет смысла обороняться, так как у них существенные потери в обороне. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, фланговые забросы и стандарты – основная угроза воротам соперника в исполнении обеих команд. А вот нарушений правил и карточек много быть не должно, так как между собой клубы предпочитают действовать корректно, да и матч вряд ли можно отнести к разряду принципиальных, следовательно, общие тоталы этих статистических параметров лучше играть на меньше.

Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout): команды сделают акцент на атаку

Давно мы не описывали такой интересный футбольный матч, как матч, который состоится в рамках чемпионата, и соперниками в котором будут команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout). Оба клуба уже продемонстрировали отличный уровень подготовки, сумев прекрасно зарекомендовать себя по ходу нынешнего сезона. Несмотря на то, что до конца чемпионата остается не так много времени, эксперты нашего портала делают предположение, что самые ответственные матчи у команд начинаются как раз очным поединком, так как одна из команд после этого матча получит психологическое преимущество, которое, возможно, поможет ей завершить чемпионат на мажорной ноте, добившись поставленных целей. Другому же клубу придется очень непросто, так как необходимо будет не только побеждать в оставшихся матчах, но и надеяться на то, что соперники тоже допустят осечку. Сегодня мы приготовили интересные прогнозы на статистику матча между футболистами команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout). Мы уверены, что матч понравится всем настоящим любителям футбола, а наши прогнозы позволят сорвать отличный выигрыш в букмекерских конторах.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Dortmund (Zizzuk) — Juventus (Scout) ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Dortmund (Zizzuk) – Juventus (Scout): статистика и история личных встреч

Команда Dortmund (Zizzuk) и команда Juventus (Scout) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Dortmund (Zizzuk) и команды Juventus (Scout) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.