Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес (03.07.2023), ставки и коэффициенты

Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес (03.07.2023), ставки и коэффициенты

03.07.2023 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Альваро Гуилен Меса , а противостоять в этом поединке будет Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес.



Альваро Гуилен Меса сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 03.07.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. По Москве данный поединок начнется в 17:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03.07.2023, так что в разделе тенниса можно найти поединок Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:30 по Москве, пока не начался поединок. Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Альваро Гуилен Меса

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Альваро Гуилен Меса находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Альваро Гуилен Меса является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Альваро Гуилен Меса умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Альваро Гуилен Меса обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Альваро Гуилен Меса может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес

На этом турнире Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес (03.07.2023), ставки и коэффициенты

Альваро Гуилен Меса

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Альваро Гуилен Меса проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Альваро Гуилен Меса в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Альваро Гуилен Меса больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Альваро Гуилен Меса уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Альваро Гуилен Меса сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Альваро Гуилен Меса – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альваро Гуилен Меса — Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Альваро Гуилен Меса и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Альваро Гуилен Меса, и Бенджамин Игнасио Торрес Фернандес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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