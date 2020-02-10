Прогноз РАНХИГС Санкт-Петербург — СПбГАСУ Санкт-Петербург (10 февраля), ставки и коэффициенты

РАНХИГС Санкт-Петербург — СПбГАСУ Санкт-Петербург. Прогноз, ставки на матч (10.02.20)

10.02.2020 в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург примет соперника по национальному первенству СПбГАСУ Санкт-Петербург.



Баскетболисты клубов РАНХИГС Санкт-Петербург и СПбГАСУ Санкт-Петербург в 21:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 10.02.2020. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК РАНХИГС Санкт-Петербург одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния РАНХИГС Санкт-Петербург также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ РАНХИГС Санкт-Петербург — СПбГАСУ Санкт-Петербург:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК СПбГАСУ Санкт-Петербург. Данный поединок будет сыгран 10.02.2020, а по московскому времени его начало состоится в 21:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба СПбГАСУ Санкт-Петербург лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

РАНХИГС Санкт-Петербург

Летом баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



СПбГАСУ Санкт-Петербург

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб СПбГАСУ Санкт-Петербург понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб СПбГАСУ Санкт-Петербург выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба СПбГАСУ Санкт-Петербург сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок РАНХИГС Санкт-Петербург — СПбГАСУ Санкт-Петербург, который организаторы собираются провести 10.02.2020. По московскому времени начало данной игры будет в 21:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург.



РАНХИГС Санкт-Петербург — СПбГАСУ Санкт-Петербург (10.02.2020), ставки и коэффициенты

РАНХИГС Санкт-Петербург

Сейчас баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу РАНХИГС Санкт-Петербург вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

СПбГАСУ Санкт-Петербург

В прошлом сезоне баскетбольный клуб СПбГАСУ Санкт-Петербург становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб СПбГАСУ Санкт-Петербург уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф СПбГАСУ Санкт-Петербург сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч РАНХИГС Санкт-Петербург — СПбГАСУ Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10.02.2020 сыграет матч против БК СПбГАСУ Санкт-Петербург. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК РАНХИГС Санкт-Петербург также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

РАНХИГС Санкт-Петербург — СПбГАСУ Санкт-Петербург: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба РАНХИГС Санкт-Петербург хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб СПбГАСУ Санкт-Петербург сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб СПбГАСУ Санкт-Петербург выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером СПбГАСУ Санкт-Петербург показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб СПбГАСУ Санкт-Петербург не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ РАНХИГС Санкт-Петербург — СПбГАСУ Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб РАНХИГС Санкт-Петербург вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба РАНХИГС Санкт-Петербург практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб СПбГАСУ Санкт-Петербург испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба СПбГАСУ Санкт-Петербург хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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