Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри (06.07.2023), ставки и коэффициенты

Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри (06-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

06-го июля 2023 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дальмассо/Тайллеу , а противостоять в этом поединке будет Бушелагем/Пьетри.



Буквально несколько дней назад Дальмассо/Тайллеу и Бушелагем/Пьетри играли свои матчи, а теперь уже 06-го июля 2023 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 14:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Дальмассо/Тайллеу имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06-го июля 2023 года откроет его противостояние Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Дальмассо/Тайллеу и Бушелагем/Пьетри отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бушелагем/Пьетри может гордиться семью победами, а вот Дальмассо/Тайллеу имеет только пять выигранных встреч.

Дальмассо/Тайллеу

В этом сезоне Дальмассо/Тайллеу показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Дальмассо/Тайллеу сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Дальмассо/Тайллеу еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Дальмассо/Тайллеу обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Дальмассо/Тайллеу играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Дальмассо/Тайллеу любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бушелагем/Пьетри

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бушелагем/Пьетри теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бушелагем/Пьетри имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бушелагем/Пьетри испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бушелагем/Пьетри выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бушелагем/Пьетри занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дальмассо/Тайллеу и Бушелагем/Пьетри впервые будут встречаться между собой. Если Дальмассо/Тайллеу уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бушелагем/Пьетри пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дальмассо/Тайллеу демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дальмассо/Тайллеу – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри 06-го июля 2023 года

Дальмассо/Тайллеу

Несмотря на внушительный возраст, Дальмассо/Тайллеу демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дальмассо/Тайллеу гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дальмассо/Тайллеу обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дальмассо/Тайллеу снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дальмассо/Тайллеу может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бушелагем/Пьетри

В этом сезоне Бушелагем/Пьетри действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бушелагем/Пьетри обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бушелагем/Пьетри не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бушелагем/Пьетри не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бушелагем/Пьетри имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дальмассо/Тайллеу и Бушелагем/Пьетри. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дальмассо/Тайллеу имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дальмассо/Тайллеу и Бушелагем/Пьетри отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бушелагем/Пьетри в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дальмассо/Тайллеу превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бушелагем/Пьетри сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дальмассо/Тайллеу гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дальмассо/Тайллеу — Бушелагем/Пьетри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дальмассо/Тайллеу и Бушелагем/Пьетри. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дальмассо/Тайллеу и для Бушелагем/Пьетри, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-686938-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-salvador-zhen-kuba-zhen-06-07-23/