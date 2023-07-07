Прогноз на бой Франс Мламбо (Ирл) — Доминик Вудинг (Анг) 07.07.2023

«Франс Мламбо (Ирл)» – «Доминик Вудинг (Анг)». 07.07.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Франс Мламбо (Ирл) — Доминик Вудинг (Анг) на 07 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Франс Мламбо (Ирл) и Доминик Вудинг (Анг) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:30.

До 07 июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Франс Мламбо (Ирл) — Доминик Вудинг (Анг). Это будет продолжаться вплоть до 21:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Франс Мламбо (Ирл) — Доминик Вудинг (Анг):

победа Франс Мламбо (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Доминик Вудинг (Анг) – 0

Прогноз на матч Франс Мламбо (Ирл) – Доминик Вудинг (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Франс Мламбо (Ирл) не очень выгодно, а вот Доминик Вудинг (Анг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Франс Мламбо (Ирл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Франс Мламбо (Ирл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Франс Мламбо (Ирл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Франс Мламбо (Ирл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Франс Мламбо (Ирл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Франс Мламбо (Ирл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Доминик Вудинг (Анг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Доминик Вудинг (Анг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Доминик Вудинг (Анг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Доминик Вудинг (Анг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Доминик Вудинг (Анг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Франс Мламбо (Ирл) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Франс Мламбо (Ирл) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Франс Мламбо (Ирл) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Франс Мламбо (Ирл) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Франс Мламбо (Ирл) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Доминик Вудинг (Анг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Доминик Вудинг (Анг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Доминик Вудинг (Анг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Доминик Вудинг (Анг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Доминик Вудинг (Анг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Франс Мламбо (Ирл) – Доминик Вудинг (Анг) 07.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Франс Мламбо (Ирл) и Доминик Вудинг (Анг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Франс Мламбо (Ирл) и Доминик Вудинг (Анг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Франс Мламбо (Ирл) и Доминик Вудинг (Анг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Франс Мламбо (Ирл) и Доминик Вудинг (Анг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Франс Мламбо (Ирл) и Доминик Вудинг (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Франс Мламбо (Ирл) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Франс Мламбо (Ирл) — Доминик Вудинг (Анг) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Доминик Вудинг (Анг) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Франс Мламбо (Ирл)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Франс Мламбо (Ирл) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Франс Мламбо (Ирл) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Франс Мламбо (Ирл) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Франс Мламбо (Ирл) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Доминик Вудинг (Анг)

Никаких высот Доминик Вудинг (Анг) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Доминик Вудинг (Анг) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Доминик Вудинг (Анг) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Доминик Вудинг (Анг) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Франс Мламбо (Ирл) — Доминик Вудинг (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 июля

Никто не сомневается, что Франс Мламбо (Ирл) намного сильнее, чем Доминик Вудинг (Анг), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Франс Мламбо (Ирл) — Доминик Вудинг (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Франс Мламбо (Ирл) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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