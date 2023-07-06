Прогноз на бой Уэллингтон Прадо (Бра) — Марсио Барбоса (Бра) 08.07.2023

«Уэллингтон Прадо (Бра)» – «Марсио Барбоса (Бра)». 08.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08-го июля 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Уэллингтон Прадо (Бра) — Марсио Барбоса (Бра). На ринге его участники появятся в 05:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Уэллингтон Прадо (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Уэллингтон Прадо (Бра) — Марсио Барбоса (Бра) пройдет 08-го июля 2023 года, и можно не сомневаться, что в 05:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Уэллингтон Прадо (Бра) имеет две победы нокаутом, а Марсио Барбоса (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уэллингтон Прадо (Бра) — Марсио Барбоса (Бра):

победа Уэллингтон Прадо (Бра) – 0, ничья – 0, победа Марсио Барбоса (Бра) – 0

Прогноз на матч Уэллингтон Прадо (Бра) – Марсио Барбоса (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го июля 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Уэллингтон Прадо (Бра) — Марсио Барбоса (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Уэллингтон Прадо (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Уэллингтон Прадо (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Уэллингтон Прадо (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Уэллингтон Прадо (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Марсио Барбоса (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Марсио Барбоса (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Марсио Барбоса (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Марсио Барбоса (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Марсио Барбоса (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Уэллингтон Прадо (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Уэллингтон Прадо (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Уэллингтон Прадо (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Уэллингтон Прадо (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Уэллингтон Прадо (Бра) валится с ног. К тому же, Уэллингтон Прадо (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Уэллингтон Прадо (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Марсио Барбоса (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Марсио Барбоса (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Марсио Барбоса (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Марсио Барбоса (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Марсио Барбоса (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Уэллингтон Прадо (Бра) – Марсио Барбоса (Бра) 08.07.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Уэллингтон Прадо (Бра) и Марсио Барбоса (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Уэллингтон Прадо (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Уэллингтон Прадо (Бра) и Марсио Барбоса (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Уэллингтон Прадо (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Уэллингтон Прадо (Бра) и Марсио Барбоса (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Уэллингтон Прадо (Бра) и Марсио Барбоса (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Уэллингтон Прадо (Бра) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Уэллингтон Прадо (Бра) и Марсио Барбоса (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Марсио Барбоса (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Уэллингтон Прадо (Бра)

Уэллингтон Прадо (Бра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Уэллингтон Прадо (Бра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Уэллингтон Прадо (Бра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Уэллингтон Прадо (Бра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Уэллингтон Прадо (Бра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Марсио Барбоса (Бра)

Никаких высот Марсио Барбоса (Бра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Марсио Барбоса (Бра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Марсио Барбоса (Бра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Марсио Барбоса (Бра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Уэллингтон Прадо (Бра) — Марсио Барбоса (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го июля 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Уэллингтон Прадо (Бра) сейчас намного сильнее, чем Марсио Барбоса (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Уэллингтон Прадо (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Марсио Барбоса (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Уэллингтон Прадо (Бра).

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