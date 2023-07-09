Прогноз на бой Хосе Веласкес (Чил) — Эдиксон Перес (Внс) 09.07.2023

«Хосе Веласкес (Чил)» – «Эдиксон Перес (Внс)». 09.07.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09.07.2023 состоится интересный поединок Хосе Веласкес (Чил) — Эдиксон Перес (Внс), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 09.07.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Хосе Веласкес (Чил) — Эдиксон Перес (Внс). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Веласкес (Чил) — Эдиксон Перес (Внс):

победа Хосе Веласкес (Чил) – 0, ничья – 0, победа Эдиксон Перес (Внс) – 0

Прогноз на матч Хосе Веласкес (Чил) – Эдиксон Перес (Внс) Бои, титульный бой, 09.07.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Хосе Веласкес (Чил) не очень выгодно, а вот Эдиксон Перес (Внс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Хосе Веласкес (Чил) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хосе Веласкес (Чил) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хосе Веласкес (Чил) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хосе Веласкес (Чил) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Эдиксон Перес (Внс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эдиксон Перес (Внс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эдиксон Перес (Внс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эдиксон Перес (Внс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эдиксон Перес (Внс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Хосе Веласкес (Чил) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хосе Веласкес (Чил) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хосе Веласкес (Чил) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хосе Веласкес (Чил) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хосе Веласкес (Чил) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Эдиксон Перес (Внс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эдиксон Перес (Внс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эдиксон Перес (Внс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эдиксон Перес (Внс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хосе Веласкес (Чил) – Эдиксон Перес (Внс) 09.07.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хосе Веласкес (Чил) и Эдиксон Перес (Внс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Хосе Веласкес (Чил) и Эдиксон Перес (Внс). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Хосе Веласкес (Чил) и Эдиксон Перес (Внс) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Хосе Веласкес (Чил) и Эдиксон Перес (Внс) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Хосе Веласкес (Чил) — Эдиксон Перес (Внс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Хосе Веласкес (Чил) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Хосе Веласкес (Чил) в данный момент сильнее, нежели Эдиксон Перес (Внс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Хосе Веласкес (Чил)

На самом деле Хосе Веласкес (Чил) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Хосе Веласкес (Чил) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Хосе Веласкес (Чил) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Хосе Веласкес (Чил) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Хосе Веласкес (Чил) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Эдиксон Перес (Внс)

В своей карьере Эдиксон Перес (Внс) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Эдиксон Перес (Внс) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Эдиксон Перес (Внс) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Эдиксон Перес (Внс) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Хосе Веласкес (Чил) — Эдиксон Перес (Внс). Прогноз и ставки на матч. Бои 09.07.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хосе Веласкес (Чил) — Эдиксон Перес (Внс) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хосе Веласкес (Чил) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хосе Веласкес (Чил) и Эдиксон Перес (Внс), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хосе Веласкес (Чил) выиграет с помощью нокаута.

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