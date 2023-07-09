Прогноз на бой Льюис Нери (Мек) — Фройлан Салудар (Фил) 09-го июля 2023 года

«Льюис Нери (Мек)» – «Фройлан Салудар (Фил)». 09.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09 июля должен состояться бой Льюис Нери (Мек) — Фройлан Салудар (Фил), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Льюис Нери (Мек) и Фройлан Салудар (Фил) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 01:00 по московскому времени Льюис Нери (Мек) и Фройлан Салудар (Фил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09 июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Льюис Нери (Мек) и Фройлан Салудар (Фил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Льюис Нери (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Льюис Нери (Мек) — Фройлан Салудар (Фил):

победа Льюис Нери (Мек) – 0, ничья – 0, победа Фройлан Салудар (Фил) – 0

Прогноз на матч Льюис Нери (Мек) – Фройлан Салудар (Фил) Бои, титульный бой, 09 июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Льюис Нери (Мек) не очень выгодно, а вот Фройлан Салудар (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Льюис Нери (Мек) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Льюис Нери (Мек) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Льюис Нери (Мек) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Льюис Нери (Мек) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Льюис Нери (Мек) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Фройлан Салудар (Фил) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Фройлан Салудар (Фил) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Фройлан Салудар (Фил) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Фройлан Салудар (Фил) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Фройлан Салудар (Фил) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Льюис Нери (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Льюис Нери (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Льюис Нери (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Льюис Нери (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Льюис Нери (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Фройлан Салудар (Фил) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Фройлан Салудар (Фил) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Фройлан Салудар (Фил) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Фройлан Салудар (Фил) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Фройлан Салудар (Фил) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Фройлан Салудар (Фил) должен задуматься о своей обороне.

Льюис Нери (Мек) – Фройлан Салудар (Фил) 09.07.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Льюис Нери (Мек) и Фройлан Салудар (Фил). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Льюис Нери (Мек) и Фройлан Салудар (Фил). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Льюис Нери (Мек) и Фройлан Салудар (Фил) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Льюис Нери (Мек) и Фройлан Салудар (Фил) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Льюис Нери (Мек) — Фройлан Салудар (Фил) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Фройлан Салудар (Фил) выиграет нокаутом.

Титульный бой Льюис Нери (Мек) — Фройлан Салудар (Фил) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Фройлан Салудар (Фил) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Льюис Нери (Мек)

Несмотря на то, что Льюис Нери (Мек) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Льюис Нери (Мек) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Льюис Нери (Мек) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Льюис Нери (Мек) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Фройлан Салудар (Фил)

Сейчас Фройлан Салудар (Фил) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Фройлан Салудар (Фил) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Фройлан Салудар (Фил) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Фройлан Салудар (Фил) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Фройлан Салудар (Фил) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Льюис Нери (Мек) — Фройлан Салудар (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 июля

Вряд ли Льюис Нери (Мек) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Фройлан Салудар (Фил), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Льюис Нери (Мек) и Фройлан Салудар (Фил), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Льюис Нери (Мек) выиграет бой.

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