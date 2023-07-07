Прогноз на бой Янн Куаджа (Фра) — Мохамед Саид Маалем (Алж) 07-го июля

«Янн Куаджа (Фра)» – «Мохамед Саид Маалем (Алж)». 07.07.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Янн Куаджа (Фра) проведет 07.07.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мохамед Саид Маалем (Алж). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Янн Куаджа (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07.07.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мохамед Саид Маалем (Алж), так что вряд ли в 21:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Янн Куаджа (Фра) — Мохамед Саид Маалем (Алж):

победа Янн Куаджа (Фра) – 2.682, ничья – 70, победа Мохамед Саид Маалем (Алж) – 1.463

Прогноз на матч Янн Куаджа (Фра) – Мохамед Саид Маалем (Алж) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07.07.2023 :

Букмекерские конторы на бой Янн Куаджа (Фра) — Мохамед Саид Маалем (Алж) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.682 и 1.463.

История личных встреч

В свои 32 года Янн Куаджа (Фра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Янн Куаджа (Фра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Янн Куаджа (Фра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Янн Куаджа (Фра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Янн Куаджа (Фра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Мохамед Саид Маалем (Алж) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мохамед Саид Маалем (Алж) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мохамед Саид Маалем (Алж) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мохамед Саид Маалем (Алж) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мохамед Саид Маалем (Алж) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Янн Куаджа (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Янн Куаджа (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Янн Куаджа (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Янн Куаджа (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Янн Куаджа (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Мохамед Саид Маалем (Алж) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мохамед Саид Маалем (Алж) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мохамед Саид Маалем (Алж) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мохамед Саид Маалем (Алж) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мохамед Саид Маалем (Алж), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Янн Куаджа (Фра) – Мохамед Саид Маалем (Алж) 07.07.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Янн Куаджа (Фра) и Мохамед Саид Маалем (Алж) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Янн Куаджа (Фра) и Мохамед Саид Маалем (Алж) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Янн Куаджа (Фра) и Мохамед Саид Маалем (Алж) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Янн Куаджа (Фра) и Мохамед Саид Маалем (Алж) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Янн Куаджа (Фра) будет намного сильнее, чем Мохамед Саид Маалем (Алж), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Янн Куаджа (Фра) — Мохамед Саид Маалем (Алж) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мохамед Саид Маалем (Алж) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Янн Куаджа (Фра)

На самом деле Янн Куаджа (Фра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Янн Куаджа (Фра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Янн Куаджа (Фра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Янн Куаджа (Фра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Янн Куаджа (Фра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мохамед Саид Маалем (Алж)

На сегодняшний день Мохамед Саид Маалем (Алж) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Мохамед Саид Маалем (Алж) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Мохамед Саид Маалем (Алж) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Мохамед Саид Маалем (Алж) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Янн Куаджа (Фра) — Мохамед Саид Маалем (Алж). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07.07.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Янн Куаджа (Фра) — Мохамед Саид Маалем (Алж) собираются ставить на то, что сильнее будет Янн Куаджа (Фра), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Янн Куаджа (Фра) и Мохамед Саид Маалем (Алж), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Янн Куаджа (Фра) выиграет бой.

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