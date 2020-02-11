Джеймс Хоппер — Юрий Родионов. Прогноз, ставки на матч(12.02.20)

Прогноз Джеймс Хоппер — Юрий Родионов (12.02.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джеймс Хоппер — Юрий Родионов 12 февраля

12 февраля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джеймс Хоппер , а противостоять в этом поединке будет Юрий Родионов.



Джеймс Хоппер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 12 февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Юрий Родионов. По Москве данный поединок начнется в 02:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Юрий Родионов, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Джеймс Хоппер — Юрий Родионов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12 февраля откроет его противостояние Джеймс Хоппер — Юрий Родионов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 02:00 по МСК, то есть до начала игры. Джеймс Хоппер и Юрий Родионов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Юрий Родионов может гордиться семью победами, а вот Джеймс Хоппер имеет только пять выигранных встреч.

Джеймс Хоппер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джеймс Хоппер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джеймс Хоппер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джеймс Хоппер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джеймс Хоппер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джеймс Хоппер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Юрий Родионов

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Юрий Родионов теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Юрий Родионов имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Юрий Родионов испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Юрий Родионов выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Юрий Родионов занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Челленджер, Джеймс Хоппер — Юрий Родионов

Джеймс Хоппер и Юрий Родионов – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Джеймс Хоппер — Юрий Родионов. Прогноз, ставки на матч(12.02.20)

Джеймс Хоппер

На этом турнире именно Джеймс Хоппер может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Джеймс Хоппер отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Джеймс Хоппер еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Джеймс Хоппер не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Юрий Родионов

Выступать в зале Юрий Родионов не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Юрий Родионов старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Юрий Родионов принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Юрий Родионов демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Юрий Родионов даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Юрий Родионов хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Джеймс Хоппер — Юрий Родионов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джеймс Хоппер и Юрий Родионов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джеймс Хоппер и Юрий Родионов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джеймс Хоппер и Юрий Родионов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джеймс Хоппер и Юрий Родионов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джеймс Хоппер — Юрий Родионов: андердог способен удивить фаворита

Джеймс Хоппер и Юрий Родионов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джеймс Хоппер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Юрий Родионов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джеймс Хоппер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Юрий Родионов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джеймс Хоппер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Юрий Родионов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джеймс Хоппер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джеймс Хоппер — Юрий Родионов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Джеймс Хоппер и Юрий Родионов, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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