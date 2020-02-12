Ванесса Онг — Сабина Дадакиу. Прогноз, ставки на матч(12.02.20)

Прогноз Ванесса Онг — Сабина Дадакиу (12-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ванесса Онг — Сабина Дадакиу 12-го февраля

12-го февраля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванесса Онг , а противостоять в этом поединке будет Сабина Дадакиу.



Ванесса Онг сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 12-го февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Сабина Дадакиу. По Москве данный поединок начнется в 17:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Сабина Дадакиу, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ванесса Онг — Сабина Дадакиу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 12-го февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Ванесса Онг и Сабина Дадакиу. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ванесса Онг имеет на своем счету три победы, Сабина Дадакиу может похвастаться четырьмя.

Ванесса Онг

В этом сезоне Ванесса Онг показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ванесса Онг играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ванесса Онг умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ванесса Онг и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ванесса Онг будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ванесса Онг чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Сабина Дадакиу

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Сабина Дадакиу на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Сабина Дадакиу демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Сабина Дадакиу имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Сабина Дадакиу намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Сабина Дадакиу не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Сабина Дадакиу будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Сабина Дадакиу и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Сабина Дадакиу умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Ванесса Онг — Сабина Дадакиу

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Ванесса Онг — Сабина Дадакиу. Прогноз, ставки на матч(12.02.20)

Ванесса Онг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ванесса Онг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ванесса Онг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ванесса Онг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ванесса Онг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ванесса Онг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ванесса Онг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ванесса Онг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сабина Дадакиу

Выступать в зале Сабина Дадакиу не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Сабина Дадакиу старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Сабина Дадакиу принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Сабина Дадакиу демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Сабина Дадакиу даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Сабина Дадакиу хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ванесса Онг — Сабина Дадакиу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ванесса Онг и Сабина Дадакиу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ванесса Онг и Сабина Дадакиу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ванесса Онг и Сабина Дадакиу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ванесса Онг и Сабина Дадакиу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ванесса Онг — Сабина Дадакиу: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ванесса Онг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ванесса Онг и Сабина Дадакиу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сабина Дадакиу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ванесса Онг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сабина Дадакиу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ванесса Онг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванесса Онг — Сабина Дадакиу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ванесса Онг и Сабина Дадакиу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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