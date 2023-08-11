Прогноз на бой Абдул-Рахман Джанаев (Рос) — Крис Ханикатт (США) 11.08.2023

«Абдул-Рахман Джанаев (Рос)» – «Крис Ханикатт (США)». 11.08.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11-го августа должен состояться бой Абдул-Рахман Джанаев (Рос) — Крис Ханикатт (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Абдул-Рахман Джанаев (Рос) и Крис Ханикатт (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Абдул-Рахман Джанаев (Рос) — Крис Ханикатт (США) пройдет 11-го августа, и можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Абдул-Рахман Джанаев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Крис Ханикатт (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул-Рахман Джанаев (Рос) — Крис Ханикатт (США):

победа Абдул-Рахман Джанаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Крис Ханикатт (США) – 0

Прогноз на матч Абдул-Рахман Джанаев (Рос) – Крис Ханикатт (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го августа :

Букмекерские конторы на бой Абдул-Рахман Джанаев (Рос) — Крис Ханикатт (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Абдул-Рахман Джанаев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Абдул-Рахман Джанаев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Абдул-Рахман Джанаев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Абдул-Рахман Джанаев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Абдул-Рахман Джанаев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Абдул-Рахман Джанаев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Абдул-Рахман Джанаев (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Крис Ханикатт (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Крис Ханикатт (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Крис Ханикатт (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Крис Ханикатт (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Крис Ханикатт (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Абдул-Рахман Джанаев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Абдул-Рахман Джанаев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Абдул-Рахман Джанаев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Абдул-Рахман Джанаев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Абдул-Рахман Джанаев (Рос) валится с ног. К тому же, Абдул-Рахман Джанаев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Абдул-Рахман Джанаев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Крис Ханикатт (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Крис Ханикатт (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Крис Ханикатт (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Крис Ханикатт (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Крис Ханикатт (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Крис Ханикатт (США) должен задуматься о своей обороне.

Абдул-Рахман Джанаев (Рос) – Крис Ханикатт (США) 11.08.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Абдул-Рахман Джанаев (Рос) и Крис Ханикатт (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Абдул-Рахман Джанаев (Рос) и Крис Ханикатт (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Абдул-Рахман Джанаев (Рос) будет намного сильнее, чем Крис Ханикатт (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Абдул-Рахман Джанаев (Рос) — Крис Ханикатт (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Крис Ханикатт (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Абдул-Рахман Джанаев (Рос)

Абдул-Рахман Джанаев (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Абдул-Рахман Джанаев (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Абдул-Рахман Джанаев (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Абдул-Рахман Джанаев (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Абдул-Рахман Джанаев (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Крис Ханикатт (США)

На данный момент Крис Ханикатт (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Крис Ханикатт (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Крис Ханикатт (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Крис Ханикатт (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Крис Ханикатт (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Абдул-Рахман Джанаев (Рос) — Крис Ханикатт (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го августа

В этом поединке Абдул-Рахман Джанаев (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Крис Ханикатт (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Абдул-Рахман Джанаев (Рос) и Крис Ханикатт (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.