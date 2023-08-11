Прогноз на бой Вагнер Прадо (Бра) — Фаридун Одилов (Тад) 11-го августа

«Вагнер Прадо (Бра)» – «Фаридун Одилов (Тад)». 11.08.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 11.08.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Вагнер Прадо (Бра) — Фаридун Одилов (Тад). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Вагнер Прадо (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 11.08.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Вагнер Прадо (Бра) — Фаридун Одилов (Тад). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вагнер Прадо (Бра) — Фаридун Одилов (Тад):

победа Вагнер Прадо (Бра) – 0, ничья – 0, победа Фаридун Одилов (Тад) – 0

Прогноз на матч Вагнер Прадо (Бра) – Фаридун Одилов (Тад) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.08.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Вагнер Прадо (Бра) не очень выгодно, а вот Фаридун Одилов (Тад) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Вагнер Прадо (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Вагнер Прадо (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Вагнер Прадо (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Вагнер Прадо (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Вагнер Прадо (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Фаридун Одилов (Тад) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Фаридун Одилов (Тад) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Фаридун Одилов (Тад), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Фаридун Одилов (Тад) должен быть в хорошей физической форме. Фаридун Одилов (Тад) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Вагнер Прадо (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Вагнер Прадо (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Вагнер Прадо (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Вагнер Прадо (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Вагнер Прадо (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Вагнер Прадо (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Фаридун Одилов (Тад) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Фаридун Одилов (Тад) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Фаридун Одилов (Тад) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Фаридун Одилов (Тад) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Фаридун Одилов (Тад) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Фаридун Одилов (Тад) должен задуматься о своей обороне.

Вагнер Прадо (Бра) – Фаридун Одилов (Тад) 11.08.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Вагнер Прадо (Бра) и Фаридун Одилов (Тад) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Вагнер Прадо (Бра) и Фаридун Одилов (Тад) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Вагнер Прадо (Бра) легко справится с таким соперником, как Фаридун Одилов (Тад). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Вагнер Прадо (Бра) — Фаридун Одилов (Тад) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Фаридун Одилов (Тад).

Вагнер Прадо (Бра)

Вагнер Прадо (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Вагнер Прадо (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Вагнер Прадо (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Вагнер Прадо (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Вагнер Прадо (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Фаридун Одилов (Тад)

Уже несколько лет Фаридун Одилов (Тад) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Фаридун Одилов (Тад) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Фаридун Одилов (Тад) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Вагнер Прадо (Бра) — Фаридун Одилов (Тад). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.08.2023

На титульный бой Вагнер Прадо (Бра) — Фаридун Одилов (Тад) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Вагнер Прадо (Бра) и Фаридун Одилов (Тад) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.