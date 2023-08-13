Прогноз на бой Линдолфо Дельгадо (Мек) — Хаир Вальтьерра (Мек) 13.08.2023

«Линдолфо Дельгадо (Мек)» – «Хаир Вальтьерра (Мек)». 13.08.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 13 августа состоится интересный поединок Линдолфо Дельгадо (Мек) — Хаир Вальтьерра (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Линдолфо Дельгадо (Мек) — Хаир Вальтьерра (Мек) пройдет 13 августа, и можно не сомневаться, что в 02:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Линдолфо Дельгадо (Мек) имеет две победы нокаутом, а Хаир Вальтьерра (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Линдолфо Дельгадо (Мек) — Хаир Вальтьерра (Мек):

победа Линдолфо Дельгадо (Мек) – 0, ничья – 0, победа Хаир Вальтьерра (Мек) – 0

Прогноз на матч Линдолфо Дельгадо (Мек) – Хаир Вальтьерра (Мек) Бои, титульный бой, 13 августа :

Так как Линдолфо Дельгадо (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Хаир Вальтьерра (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Линдолфо Дельгадо (Мек) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Линдолфо Дельгадо (Мек) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Линдолфо Дельгадо (Мек) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Линдолфо Дельгадо (Мек) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Линдолфо Дельгадо (Мек) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Линдолфо Дельгадо (Мек) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Хаир Вальтьерра (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хаир Вальтьерра (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хаир Вальтьерра (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хаир Вальтьерра (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Хаир Вальтьерра (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Линдолфо Дельгадо (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Линдолфо Дельгадо (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Линдолфо Дельгадо (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Линдолфо Дельгадо (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Линдолфо Дельгадо (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Линдолфо Дельгадо (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Хаир Вальтьерра (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хаир Вальтьерра (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хаир Вальтьерра (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хаир Вальтьерра (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хаир Вальтьерра (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хаир Вальтьерра (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Линдолфо Дельгадо (Мек) – Хаир Вальтьерра (Мек) 13.08.23

Появление на ринге таких бойцов, как Линдолфо Дельгадо (Мек) и Хаир Вальтьерра (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Линдолфо Дельгадо (Мек) и Хаир Вальтьерра (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Линдолфо Дельгадо (Мек) и Хаир Вальтьерра (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Линдолфо Дельгадо (Мек) и Хаир Вальтьерра (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Линдолфо Дельгадо (Мек) и Хаир Вальтьерра (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Линдолфо Дельгадо (Мек) является очевидным фаворитом, ведь Хаир Вальтьерра (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Линдолфо Дельгадо (Мек) — Хаир Вальтьерра (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хаир Вальтьерра (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Линдолфо Дельгадо (Мек)

Так как Линдолфо Дельгадо (Мек) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Линдолфо Дельгадо (Мек) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Линдолфо Дельгадо (Мек) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Линдолфо Дельгадо (Мек) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хаир Вальтьерра (Мек)

Последний раз Хаир Вальтьерра (Мек) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Хаир Вальтьерра (Мек) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Хаир Вальтьерра (Мек) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Хаир Вальтьерра (Мек) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Хаир Вальтьерра (Мек)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Хаир Вальтьерра (Мек) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Линдолфо Дельгадо (Мек) — Хаир Вальтьерра (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 13 августа

Так как Линдолфо Дельгадо (Мек) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Хаир Вальтьерра (Мек).

Статистика и личные встречи

Линдолфо Дельгадо (Мек) легко справится с таким соперником, как Хаир Вальтьерра (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.