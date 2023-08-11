Прогноз на бой Эмануэль Родригез (П-Рик) — Мелвин Лопес (Ник) 13 августа

«Эмануэль Родригез (П-Рик)» – «Мелвин Лопес (Ник)». 13.08.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 13-го августа должен состояться бой Эмануэль Родригез (П-Рик) — Мелвин Лопес (Ник), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эмануэль Родригез (П-Рик) и Мелвин Лопес (Ник) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Эмануэль Родригез (П-Рик) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13-го августа предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мелвин Лопес (Ник), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмануэль Родригез (П-Рик) — Мелвин Лопес (Ник):

победа Эмануэль Родригез (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Мелвин Лопес (Ник) – 0

Прогноз на матч Эмануэль Родригез (П-Рик) – Мелвин Лопес (Ник) Бои, титульный бой, 13-го августа :

Так как Эмануэль Родригез (П-Рик) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Мелвин Лопес (Ник) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эмануэль Родригез (П-Рик) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эмануэль Родригез (П-Рик) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эмануэль Родригез (П-Рик) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эмануэль Родригез (П-Рик) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эмануэль Родригез (П-Рик) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Мелвин Лопес (Ник) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мелвин Лопес (Ник) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мелвин Лопес (Ник), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мелвин Лопес (Ник) должен быть в хорошей физической форме. Мелвин Лопес (Ник) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Эмануэль Родригез (П-Рик) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эмануэль Родригез (П-Рик) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эмануэль Родригез (П-Рик) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эмануэль Родригез (П-Рик) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эмануэль Родригез (П-Рик) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эмануэль Родригез (П-Рик) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Мелвин Лопес (Ник) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мелвин Лопес (Ник) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мелвин Лопес (Ник) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мелвин Лопес (Ник) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мелвин Лопес (Ник) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мелвин Лопес (Ник) должен задуматься о своей обороне.

Эмануэль Родригез (П-Рик) – Мелвин Лопес (Ник) 13.08.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эмануэль Родригез (П-Рик) и Мелвин Лопес (Ник) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эмануэль Родригез (П-Рик) и Мелвин Лопес (Ник). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Эмануэль Родригез (П-Рик) и Мелвин Лопес (Ник) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эмануэль Родригез (П-Рик) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мелвин Лопес (Ник) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Эмануэль Родригез (П-Рик) — Мелвин Лопес (Ник) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Эмануэль Родригез (П-Рик) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эмануэль Родригез (П-Рик) — Мелвин Лопес (Ник) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мелвин Лопес (Ник).

Эмануэль Родригез (П-Рик)

Эмануэль Родригез (П-Рик) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Эмануэль Родригез (П-Рик) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Эмануэль Родригез (П-Рик) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Эмануэль Родригез (П-Рик) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Эмануэль Родригез (П-Рик) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мелвин Лопес (Ник)

Сейчас Мелвин Лопес (Ник) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мелвин Лопес (Ник) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мелвин Лопес (Ник) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мелвин Лопес (Ник) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мелвин Лопес (Ник) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Эмануэль Родригез (П-Рик) — Мелвин Лопес (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го августа

Несмотря на то, что Эмануэль Родригез (П-Рик) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мелвин Лопес (Ник) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эмануэль Родригез (П-Рик) будет намного сильнее, чем Мелвин Лопес (Ник), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.