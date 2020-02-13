Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов: снова ждем результативной игры

Прогноз Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов (13.02.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов 13 февраля

13 февраля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Каня/Шошина , а противостоять в этом поединке будет Бара/Паттинама-Керхов.



Теннисное противостояние Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 13 февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Каня/Шошина является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 13 февраля встречаются Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Каня/Шошина является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Каня/Шошина

Каня/Шошина отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Каня/Шошина проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Каня/Шошина проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Каня/Шошина играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Каня/Шошина больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Бара/Паттинама-Керхов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бара/Паттинама-Керхов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бара/Паттинама-Керхов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бара/Паттинама-Керхов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бара/Паттинама-Керхов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бара/Паттинама-Керхов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бара/Паттинама-Керхов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бара/Паттинама-Керхов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бара/Паттинама-Керхов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов (13 февраля), ставки и коэффициенты

Каня/Шошина

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Каня/Шошина, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Каня/Шошина уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Каня/Шошина старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Каня/Шошина, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Каня/Шошина не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Каня/Шошина все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Каня/Шошина точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бара/Паттинама-Керхов

Выступать в зале Бара/Паттинама-Керхов не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бара/Паттинама-Керхов старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бара/Паттинама-Керхов принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бара/Паттинама-Керхов демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бара/Паттинама-Керхов даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бара/Паттинама-Керхов хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Каня/Шошина имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бара/Паттинама-Керхов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Каня/Шошина превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бара/Паттинама-Керхов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Каня/Шошина гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Каня/Шошина — Бара/Паттинама-Керхов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Каня/Шошина и Бара/Паттинама-Керхов. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Каня/Шошина и для Бара/Паттинама-Керхов, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-241608-prognoz-na-match-gabriella-teylor-nastasya-mariana-shunk-ot-eksperta-13-02-20/