Прогноз на бой Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Корей Куппе (США) 24.08.2023

«Мостафа Рашед Неда (С.Ар)» – «Корей Куппе (США)». 24.08.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24 августа состоится интересный поединок Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Корей Куппе (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:04 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 24 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Корей Куппе (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:04 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Корей Куппе (США):

победа Мостафа Рашед Неда (С.Ар) – 0, ничья – 0, победа Корей Куппе (США) – 0

Прогноз на матч Мостафа Рашед Неда (С.Ар) – Корей Куппе (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 августа :

Так как Мостафа Рашед Неда (С.Ар) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Корей Куппе (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мостафа Рашед Неда (С.Ар) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мостафа Рашед Неда (С.Ар) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мостафа Рашед Неда (С.Ар) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мостафа Рашед Неда (С.Ар) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мостафа Рашед Неда (С.Ар) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мостафа Рашед Неда (С.Ар) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Корей Куппе (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Корей Куппе (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Корей Куппе (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Корей Куппе (США) должен быть в хорошей физической форме. Корей Куппе (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Мостафа Рашед Неда (С.Ар) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мостафа Рашед Неда (С.Ар) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мостафа Рашед Неда (С.Ар) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мостафа Рашед Неда (С.Ар) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Корей Куппе (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Корей Куппе (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Корей Куппе (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Корей Куппе (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Корей Куппе (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мостафа Рашед Неда (С.Ар) – Корей Куппе (США) 24.08.23

Появление на ринге таких бойцов, как Мостафа Рашед Неда (С.Ар) и Корей Куппе (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мостафа Рашед Неда (С.Ар) и Корей Куппе (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мостафа Рашед Неда (С.Ар) и Корей Куппе (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мостафа Рашед Неда (С.Ар) и Корей Куппе (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мостафа Рашед Неда (С.Ар) и Корей Куппе (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мостафа Рашед Неда (С.Ар) будет намного сильнее, чем Корей Куппе (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Корей Куппе (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Корей Куппе (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мостафа Рашед Неда (С.Ар)

Свою самую выдающуюся победу Мостафа Рашед Неда (С.Ар) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Мостафа Рашед Неда (С.Ар) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Мостафа Рашед Неда (С.Ар) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Мостафа Рашед Неда (С.Ар) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Мостафа Рашед Неда (С.Ар) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Корей Куппе (США)

В своей карьере Корей Куппе (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Корей Куппе (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Корей Куппе (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Корей Куппе (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Мостафа Рашед Неда (С.Ар) — Корей Куппе (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 августа

Так как Мостафа Рашед Неда (С.Ар) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Корей Куппе (США).

Статистика и личные встречи

Мостафа Рашед Неда (С.Ар) легко справится с таким соперником, как Корей Куппе (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.