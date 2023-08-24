Прогноз на бой Дмитрий Фоминых (Рос) — Рамазан Ханапиев (Рос) 24.08.2023

«Дмитрий Фоминых (Рос)» – «Рамазан Ханапиев (Рос)». 24.08.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24-го августа 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Дмитрий Фоминых (Рос) — Рамазан Ханапиев (Рос). На ринге его участники появятся в 12:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Дмитрий Фоминых (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Дмитрий Фоминых (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24-го августа 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рамазан Ханапиев (Рос), так что вряд ли в 12:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Фоминых (Рос) — Рамазан Ханапиев (Рос):

победа Дмитрий Фоминых (Рос) – 0, ничья – 0, победа Рамазан Ханапиев (Рос) – 0

Прогноз на матч Дмитрий Фоминых (Рос) – Рамазан Ханапиев (Рос) Чемпионат России, титульный бой, 24-го августа 2023 года :

Так как Дмитрий Фоминых (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Рамазан Ханапиев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Дмитрий Фоминых (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Дмитрий Фоминых (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Дмитрий Фоминых (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Дмитрий Фоминых (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Дмитрий Фоминых (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Рамазан Ханапиев (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рамазан Ханапиев (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рамазан Ханапиев (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рамазан Ханапиев (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рамазан Ханапиев (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Дмитрий Фоминых (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Дмитрий Фоминых (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Дмитрий Фоминых (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Дмитрий Фоминых (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Дмитрий Фоминых (Рос) валится с ног. К тому же, Дмитрий Фоминых (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Дмитрий Фоминых (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Рамазан Ханапиев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Рамазан Ханапиев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Рамазан Ханапиев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Рамазан Ханапиев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Рамазан Ханапиев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дмитрий Фоминых (Рос) – Рамазан Ханапиев (Рос) 24.08.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дмитрий Фоминых (Рос) и Рамазан Ханапиев (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Дмитрий Фоминых (Рос) и Рамазан Ханапиев (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дмитрий Фоминых (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рамазан Ханапиев (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Дмитрий Фоминых (Рос) будет намного сильнее, чем Рамазан Ханапиев (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Дмитрий Фоминых (Рос) в данный момент сильнее, нежели Рамазан Ханапиев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Дмитрий Фоминых (Рос)

Дмитрий Фоминых (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Дмитрий Фоминых (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Дмитрий Фоминых (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Дмитрий Фоминых (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Дмитрий Фоминых (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Рамазан Ханапиев (Рос)

В данный момент Рамазан Ханапиев (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Рамазан Ханапиев (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Рамазан Ханапиев (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Рамазан Ханапиев (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Дмитрий Фоминых (Рос) — Рамазан Ханапиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат России 24-го августа 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Дмитрий Фоминых (Рос) — Рамазан Ханапиев (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Дмитрий Фоминых (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Дмитрий Фоминых (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Рамазан Ханапиев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.