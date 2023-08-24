Прогноз Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова (25-го августа), ставки и коэффициенты

Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.08.23)

25 августа в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дарья Сивирджонкова , а противостоять в этом поединке будет Мишель Дзчачангирова.



Судья теннисного матча Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова должен дать знак о старте игры в 09:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 25 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Дарья Сивирджонкова имеет четыре победы, то Мишель Дзчачангирова может похвастаться лишь двумя победами.



Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25 августа откроет его противостояние Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 09:00 по МСК, то есть до начала игры. Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мишель Дзчачангирова может гордиться семью победами, а вот Дарья Сивирджонкова имеет только пять выигранных встреч.

Дарья Сивирджонкова

В этом сезоне Дарья Сивирджонкова имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Дарья Сивирджонкова может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Дарья Сивирджонкова еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Мишель Дзчачангирова

Мишель Дзчачангирова имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Мишель Дзчачангирова уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Мишель Дзчачангирова умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Мишель Дзчачангирова обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Мишель Дзчачангирова проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова впервые будут встречаться между собой. Если Дарья Сивирджонкова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Мишель Дзчачангирова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дарья Сивирджонкова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дарья Сивирджонкова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова (25 августа), ставки и коэффициенты

Дарья Сивирджонкова

В этом сезоне Дарья Сивирджонкова демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Дарья Сивирджонкова уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Дарья Сивирджонкова любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Дарья Сивирджонкова часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Дарья Сивирджонкова умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Мишель Дзчачангирова

Мишель Дзчачангирова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мишель Дзчачангирова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мишель Дзчачангирова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мишель Дзчачангирова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мишель Дзчачангирова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мишель Дзчачангирова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мишель Дзчачангирова проводит второй или третий матч. А вот Дарья Сивирджонкова как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дарья Сивирджонкова, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дарья Сивирджонкова без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дарья Сивирджонкова вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дарья Сивирджонкова — Мишель Дзчачангирова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дарья Сивирджонкова и Мишель Дзчачангирова.

