Прогноз на бой Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг) 27.08.2023

«Каллум Уолш (Ирл)» – «Джуан Жосе Веласко (Арг)». 27.08.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27-го августа должен состояться бой Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Каллум Уолш (Ирл) и Джуан Жосе Веласко (Арг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 27-го августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг):

победа Каллум Уолш (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Джуан Жосе Веласко (Арг) – 0

Прогноз на матч Каллум Уолш (Ирл) – Джуан Жосе Веласко (Арг) Бои, титульный бой, 27-го августа :

Букмекерские конторы на бой Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Каллум Уолш (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Каллум Уолш (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Каллум Уолш (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Каллум Уолш (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Каллум Уолш (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Каллум Уолш (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Каллум Уолш (Ирл) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Джуан Жосе Веласко (Арг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джуан Жосе Веласко (Арг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джуан Жосе Веласко (Арг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джуан Жосе Веласко (Арг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джуан Жосе Веласко (Арг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Каллум Уолш (Ирл) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Каллум Уолш (Ирл) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Каллум Уолш (Ирл) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Каллум Уолш (Ирл) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Каллум Уолш (Ирл) валится с ног. К тому же, Каллум Уолш (Ирл) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Каллум Уолш (Ирл) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Джуан Жосе Веласко (Арг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джуан Жосе Веласко (Арг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джуан Жосе Веласко (Арг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джуан Жосе Веласко (Арг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джуан Жосе Веласко (Арг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Каллум Уолш (Ирл) – Джуан Жосе Веласко (Арг) 27.08.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Каллум Уолш (Ирл) и Джуан Жосе Веласко (Арг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Каллум Уолш (Ирл) и Джуан Жосе Веласко (Арг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Каллум Уолш (Ирл) и Джуан Жосе Веласко (Арг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Каллум Уолш (Ирл) и Джуан Жосе Веласко (Арг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Каллум Уолш (Ирл) и Джуан Жосе Веласко (Арг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Каллум Уолш (Ирл) будет намного сильнее, чем Джуан Жосе Веласко (Арг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джуан Жосе Веласко (Арг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Каллум Уолш (Ирл)

Свою самую выдающуюся победу Каллум Уолш (Ирл) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Каллум Уолш (Ирл) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Каллум Уолш (Ирл) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Каллум Уолш (Ирл) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Каллум Уолш (Ирл) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джуан Жосе Веласко (Арг)

Сейчас Джуан Жосе Веласко (Арг) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джуан Жосе Веласко (Арг) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джуан Жосе Веласко (Арг) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джуан Жосе Веласко (Арг) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джуан Жосе Веласко (Арг) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 27-го августа

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг) собираются ставить на то, что сильнее будет Каллум Уолш (Ирл), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Каллум Уолш (Ирл) — Джуан Жосе Веласко (Арг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Каллум Уолш (Ирл) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.