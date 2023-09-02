Софья Сиссе-Игнатьев — Лилли Мерфи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.09.23)

Прогноз Софья Сиссе-Игнатьев — Лилли Мерфи (02-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Софья Сиссе-Игнатьев — Лилли Мерфи 02 сентября

02 сентября в 01:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Софья Сиссе-Игнатьев , а противостоять в этом поединке будет Лилли Мерфи.



Софья Сиссе-Игнатьев сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 02 сентября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лилли Мерфи. По Москве данный поединок начнется в 01:15. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лилли Мерфи, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Софья Сиссе-Игнатьев — Лилли Мерфи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 02 сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Софья Сиссе-Игнатьев и Лилли Мерфи. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 01:15 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Софья Сиссе-Игнатьев имеет на своем счету три победы, Лилли Мерфи может похвастаться четырьмя.

Софья Сиссе-Игнатьев

По непонятным причинам Софья Сиссе-Игнатьев в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Софья Сиссе-Игнатьев теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Софья Сиссе-Игнатьев занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Софья Сиссе-Игнатьев играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Софья Сиссе-Игнатьев имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Лилли Мерфи

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лилли Мерфив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лилли Мерфи играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лилли Мерфи держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лилли Мерфи демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лилли Мерфи находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Софья Сиссе-Игнатьев» — «Лилли Мерфи»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Софья Сиссе-Игнатьев и Лилли Мерфи. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Софья Сиссе-Игнатьев и Лилли Мерфи в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Софья Сиссе-Игнатьев и Лилли Мерфи имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Софья Сиссе-Игнатьев — Лилли Мерфи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.09.23)

Софья Сиссе-Игнатьев

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Софья Сиссе-Игнатьев выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Софья Сиссе-Игнатьев всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Софья Сиссе-Игнатьев уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Софья Сиссе-Игнатьев занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Софья Сиссе-Игнатьев больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Софья Сиссе-Игнатьев имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лилли Мерфи

В этом сезоне Лилли Мерфи не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Лилли Мерфи сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Лилли Мерфи допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Лилли Мерфи допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Лилли Мерфи демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Софья Сиссе-Игнатьев — Лилли Мерфи Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Софья Сиссе-Игнатьев и Лилли Мерфи, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Софья Сиссе-Игнатьев и Лилли Мерфи играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Софья Сиссе-Игнатьев, и Лилли Мерфи неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Софья Сиссе-Игнатьев — Лилли Мерфи: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Софья Сиссе-Игнатьев имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Софья Сиссе-Игнатьев и Лилли Мерфи отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лилли Мерфи в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Софья Сиссе-Игнатьев превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лилли Мерфи сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Софья Сиссе-Игнатьев гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Софья Сиссе-Игнатьев — Лилли Мерфи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Софья Сиссе-Игнатьев и Лилли Мерфи. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Софья Сиссе-Игнатьев и для Лилли Мерфи, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.