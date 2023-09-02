Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор (02.09.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор 02-го сентября

02-го сентября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хоакин Агилар Кардозо , а противостоять в этом поединке будет Гилберт Соарес Клир Джуниор.



Так как теннисный поединок Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор пройдет уже 02-го сентября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Хоакин Агилар Кардозо на тот момент намного сильнее, нежели Гилберт Соарес Клир Джуниор.



Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

02-го сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гилберт Соарес Клир Джуниор, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гилберт Соарес Клир Джуниор выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Хоакин Агилар Кардозо

Так как Хоакин Агилар Кардозо выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Хоакин Агилар Кардозо снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Хоакин Агилар Кардозо, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Хоакин Агилар Кардозо чем-то удивить, пока не ясно.



Гилберт Соарес Клир Джуниор

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гилберт Соарес Клир Джуниорв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гилберт Соарес Клир Джуниор играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гилберт Соарес Клир Джуниор держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гилберт Соарес Клир Джуниор демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гилберт Соарес Клир Джуниор находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Хоакин Агилар Кардозо» — «Гилберт Соарес Клир Джуниор»: прогноз автора

Длительное время Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор 02-го сентября

Хоакин Агилар Кардозо

На данный момент Хоакин Агилар Кардозо занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Хоакин Агилар Кардозо снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Хоакин Агилар Кардозо не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Хоакин Агилар Кардозо не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гилберт Соарес Клир Джуниор

Несмотря на свой молодой возраст, Гилберт Соарес Клир Джуниор демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Гилберт Соарес Клир Джуниор уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Гилберт Соарес Клир Джуниор станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Гилберт Соарес Клир Джуниор, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Гилберт Соарес Клир Джуниор умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Гилберт Соарес Клир Джуниор имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Хоакин Агилар Кардозо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гилберт Соарес Клир Джуниор имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Хоакин Агилар Кардозо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хоакин Агилар Кардозо — Гилберт Соарес Клир Джуниор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хоакин Агилар Кардозо и Гилберт Соарес Клир Джуниор проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.