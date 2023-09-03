Прогноз Самуэль Винсент Руггери — Андреа Пикчионе (04.09.2023), ставки и коэффициенты

Самуэль Винсент Руггери — Андреа Пикчионе. Прогноз, ставки на матч (04.09.23)

04 сентября в 11:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Самуэль Винсент Руггери , а противостоять в этом поединке будет Андреа Пикчионе.



Судья теннисного матча Самуэль Винсент Руггери — Андреа Пикчионе должен дать знак о старте игры в 11:05 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04 сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Самуэль Винсент Руггери имеет четыре победы, то Андреа Пикчионе может похвастаться лишь двумя победами.



Самуэль Винсент Руггери — Андреа Пикчионе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:05 по Москве Самуэль Винсент Руггери выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Андреа Пикчионе. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04 сентября. Самуэль Винсент Руггери не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Самуэль Винсент Руггери

На данный момент Самуэль Винсент Руггери является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Самуэль Винсент Руггери однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Самуэль Винсент Руггери демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Самуэль Винсент Руггери хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Самуэль Винсент Руггери часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Андреа Пикчионе

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Андреа Пикчионев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Андреа Пикчионе играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Андреа Пикчионе держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Андреа Пикчионе демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Андреа Пикчионе находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Самуэль Винсент Руггери» — «Андреа Пикчионе»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Самуэль Винсент Руггери — Андреа Пикчионе (04 сентября), ставки и коэффициенты

Самуэль Винсент Руггери

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Самуэль Винсент Руггери, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Самуэль Винсент Руггери уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Самуэль Винсент Руггери старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Самуэль Винсент Руггери, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Самуэль Винсент Руггери не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Самуэль Винсент Руггери все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Самуэль Винсент Руггери точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Андреа Пикчионе

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Андреа Пикчионе все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Андреа Пикчионе сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Андреа Пикчионе все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Андреа Пикчионе предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Самуэль Винсент Руггери — Андреа Пикчионе Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Самуэль Винсент Руггери — Андреа Пикчионе: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Самуэль Винсент Руггери имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Андреа Пикчионе в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Самуэль Винсент Руггери превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Андреа Пикчионе сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Самуэль Винсент Руггери гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Самуэль Винсент Руггери — Андреа Пикчионе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Самуэль Винсент Руггери и Андреа Пикчионе проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.