Матиас Франко Дескотте — Жулиан Кундом: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Матиас Франко Дескотте — Жулиан Кундом 06-го сентября 2023 года

06-го сентября 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Матиас Франко Дескотте , а противостоять в этом поединке будет Жулиан Кундом.



Так как Матиас Франко Дескотте в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Жулиан Кундом, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 06-го сентября 2023 года. Но, доказать обратное Матиас Франко Дескотте все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Матиас Франко Дескотте — Жулиан Кундом. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 06-го сентября 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Матиас Франко Дескотте и Жулиан Кундом. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 16:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Матиас Франко Дескотте имеет на своем счету три победы, Жулиан Кундом может похвастаться четырьмя.

Матиас Франко Дескотте

На данный момент Матиас Франко Дескотте является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Матиас Франко Дескотте поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Матиас Франко Дескотте пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Матиас Франко Дескотте слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Матиас Франко Дескотте будет более тщательно готовиться к поединку.



Жулиан Кундом

Во взрослом туре Жулиан Кундом проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Жулиан Кундом пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Жулиан Кундом предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Жулиан Кундом еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч Матиас Франко Дескотте — Жулиан Кундом

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Матиас Франко Дескотте и Жулиан Кундом. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Матиас Франко Дескотте и Жулиан Кундом продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Матиас Франко Дескотте — Жулиан Кундом 06-го сентября 2023 года

Матиас Франко Дескотте

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Матиас Франко Дескотте, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Матиас Франко Дескотте уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Матиас Франко Дескотте старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Матиас Франко Дескотте, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Матиас Франко Дескотте не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Матиас Франко Дескотте все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Матиас Франко Дескотте точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жулиан Кундом

На этом турнире Жулиан Кундом играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Жулиан Кундом какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Жулиан Кундом уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Жулиан Кундом много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Жулиан Кундом сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Жулиан Кундом не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Матиас Франко Дескотте — Жулиан Кундом Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Матиас Франко Дескотте и Жулиан Кундом аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Матиас Франко Дескотте и Жулиан Кундом обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Матиас Франко Дескотте и Жулиан Кундом постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Матиас Франко Дескотте — Жулиан Кундом: снова ждем результативной игры

Матиас Франко Дескотте и Жулиан Кундом которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Матиас Франко Дескотте имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Жулиан Кундом хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Матиас Франко Дескотте. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Жулиан Кундом умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Матиас Франко Дескотте довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Жулиан Кундом вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Матиас Франко Дескотте.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матиас Франко Дескотте — Жулиан Кундом. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Матиас Франко Дескотте и Жулиан Кундом сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Матиас Франко Дескотте, и Жулиан Кундом будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.