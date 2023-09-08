Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз и ставка на матч Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) 08 сентября

08 сентября в 21:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб Блуменау (22) примет соперника по национальному первенству АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22).



Болельщики баскетбольного клуба Блуменау (22) очень любят матчи против БК АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 08 сентября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 21:15 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Блуменау (22) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22), запланированное на 08 сентября. Поставить на матч можно будет до 21:15 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) была еще пять лет назад.

Блуменау (22)

К данному поединку баскетбольный клуб Блуменау (22) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Блуменау (22) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Блуменау (22) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22)

В составе баскетбольного клуба АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22), несмотря на то, что он должен пройти только 08 сентября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 21:15 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Блуменау (22) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) (08 сентября), ставки и коэффициенты

Блуменау (22)

В этом сезоне баскетбольный клуб Блуменау (22) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Блуменау (22) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22)

Два года назад баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) пройдет 08 сентября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 21:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22): хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Блуменау (22) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Блуменау (22) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Блуменау (22) — АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Блуменау (22) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Блуменау (22) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Блуменау (22) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб АДИЕЕ-Институт Эстадуаль Эдукакао (22) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

