Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм. Прогноз, ставки на матч. ITF (12.09.23)

12 сентября в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альмеида/Гедес де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Бланч/Дамм.



Судья теннисного матча Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм должен дать знак о старте игры в 16:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12 сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Альмеида/Гедес де Алмейда имеет четыре победы, то Бланч/Дамм может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12 сентября откроет его противостояние Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:30 по МСК, то есть до начала игры. Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бланч/Дамм может гордиться семью победами, а вот Альмеида/Гедес де Алмейда имеет только пять выигранных встреч.

Альмеида/Гедес де Алмейда

Этот турнир Альмеида/Гедес де Алмейда проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Альмеида/Гедес де Алмейда может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Альмеида/Гедес де Алмейда однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Альмеида/Гедес де Алмейда имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Альмеида/Гедес де Алмейда левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Альмеида/Гедес де Алмейда хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Бланч/Дамм

На этом турнире Бланч/Дамм играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бланч/Дамм все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бланч/Дамм не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бланч/Дамм уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бланч/Дамм на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бланч/Дамм пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм

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Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.09.23)

Альмеида/Гедес де Алмейда

Несмотря на внушительный возраст, Альмеида/Гедес де Алмейда демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Альмеида/Гедес де Алмейда гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Альмеида/Гедес де Алмейда обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Альмеида/Гедес де Алмейда снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Альмеида/Гедес де Алмейда может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бланч/Дамм

На этом турнире Бланч/Дамм играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Бланч/Дамм надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Бланч/Дамм находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Бланч/Дамм считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм: ставим на двойные ошибки

Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Альмеида/Гедес де Алмейда имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бланч/Дамм хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Альмеида/Гедес де Алмейда. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бланч/Дамм умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Альмеида/Гедес де Алмейда довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бланч/Дамм вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Альмеида/Гедес де Алмейда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альмеида/Гедес де Алмейда — Бланч/Дамм. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Альмеида/Гедес де Алмейда и Бланч/Дамм проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.