Гибсон/Хон — МкГиффин/Хорвит. Прогноз, ставки на матч (13.09.23)

13.09.2023 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гибсон/Хон , а противостоять в этом поединке будет МкГиффин/Хорвит.



13.09.2023 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 05:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Гибсон/Хон может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Гибсон/Хон — МкГиффин/Хорвит. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 13.09.2023 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Гибсон/Хон — МкГиффин/Хорвит вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 05:00 по МСК.

Гибсон/Хон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Гибсон/Хон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Гибсон/Хон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Гибсон/Хон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Гибсон/Хон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Гибсон/Хон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



МкГиффин/Хорвит

Во взрослом туре МкГиффин/Хорвит проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне МкГиффин/Хорвит пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. МкГиффин/Хорвит предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что МкГиффин/Хорвит еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Гибсон/Хон — МкГиффин/Хорвит. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.09.23)

Гибсон/Хон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гибсон/Хон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гибсон/Хон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гибсон/Хон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гибсон/Хон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гибсон/Хон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гибсон/Хон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

МкГиффин/Хорвит

Несмотря на свой молодой возраст, МкГиффин/Хорвит демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас МкГиффин/Хорвит уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры МкГиффин/Хорвит станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие МкГиффин/Хорвит, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии МкГиффин/Хорвит умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что МкГиффин/Хорвит имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Гибсон/Хон — МкГиффин/Хорвит Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гибсон/Хон — МкГиффин/Хорвит: снова ждем результативной игры

Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гибсон/Хон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот МкГиффин/Хорвит хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гибсон/Хон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. МкГиффин/Хорвит умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гибсон/Хон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то МкГиффин/Хорвит вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гибсон/Хон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гибсон/Хон — МкГиффин/Хорвит. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гибсон/Хон и МкГиффин/Хорвит проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.